Sanık kameroğlu: Capacity otoparkının ruhsatı için belediyeden 5 milyon euro istendi

Duruşma ve sanığın genel savunması:

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının dördüncü gün duruşmasında, tutuksuz sanık iş adamı Adem Kameroğlu SEGBİS üzerinden savunma yaptı. Kameroğlu, bazı iddialara ilişkin doğrudan tanıklığının olmadığını, bilgilerini ortaklarından ve süreç içinde kendisine iletilen duyumlardan öğrendiğini belirtti.

Sanık, Necati Özkan ile ilgili olarak 'Ekrem İmamoğlu ile siyasi danışmanlık ve reklam ilişkisi olduğunu duydum' ifadelerini kullandı ve Özkan’a yaklaşık 30 daire verdiğini, bunun sayesinde tapu bekleyen bazı kişilerin haklarına kavuşabildiğini savundu. Kameroğlu, İmamoğlu veya Mehmet Murat Çalık’tan kendilerine herhangi bir para geçmediğini söyledi.

İmamoğlu ile villaya ilişkin görüş ayrılıkları da duruşmada gündeme geldi; İmamoğlu, villanın eksik teslim edildiğini ve tarafların ek işler istemiş gibi gösterildiğini belirtirken, Kameroğlu ise yapılan işlerin kayıtlı olduğunu ve taleplerin reddedilemeyecek düzeyde olduğunu ifade etti.

Capacity AVM otoparkı iddiası:

Kameroğlu savunmasında, Bakırköy’deki Capacity AVM ile ilgili otopark ve ruhsat süreçlerine dair ortaklarından aldığı bilgileri aktardı. Buna göre, AVM’nin otoparkının belediye tarafından engellendiği ve mülkün yaklaşık dört küsur yıl boyunca ücretsiz kullanılmak zorunda bırakıldığı öne sürüldü.

Kameroğlu, yönetim kurulunda fiilen yer almadığını, yönetim kurulu üyeliğinin kardeşi Alaattin Kameroğlu tarafından yürütüldüğünü belirterek, konunun yönetim tarafından savcılığa taşındığını söyledi. Sanığın aktardığına göre, 'Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon Euro rüşvet istenmiş belediye tarafından.' Kameroğlu, bu iddianın kendisine ortaklarından intikal ettiğini vurgulayarak sürecin uzlaşma aşamasında olduğunu ekledi.

Mahkeme soruları ve sanığın katılımı:

Mahkeme başkanı, Kameroğlu’na bu iddialara bizzat şahitlik edip etmediğini sordu; sanık, doğrudan görüşmelere katılmadığını ve iddiaları ortaklarından duyduğunu yineledi. Kameroğlu, AVM işlerine müdahil olmadığını, yönetim kurulunun işleri yürüttüğünü belirtti.

İmamoğlu’nun soruları üzerine taraflar arasında villa ile ilgili demeç farklılıkları da tartışıldı. İmamoğlu, kendilerinin tehdit veya usulsüz bir talepte bulunmadığını savunurken, Kameroğlu 'biz bunları yapmak mecburiyetinde kaldığımızı hissettik' şeklinde konuştu.

155 numaralı villa ve hukuki süreç:

Kameroğlu, 155 numaralı villa satışında Kameroğlu İnşaat’ın kasasına herhangi bir bedel girmediğini belirtti; satışta görünen 1 milyon 500 bin lira bedelin iade edildiğini ve bu iadenin bir kısmının kendisi, bir kısmının ise eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tarafından yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı avukatının sorularına yanıt veren Kameroğlu, Danıştay tarafından ruhsata aykırı bir hususun tescil edilmediğini, tapu, ruhsat ve inşaat hukuku yönünden denetimlerin yapıldığını ifade etti. Kameroğlu, yaşanan süreç nedeniyle zorluk çektiklerini ancak yapılarla ilgili hukuki durumları bugün hesap verebilecek şekilde düzenlediklerini savundu.

Sanık ayrıca villalar için verilen mobilya siparişlerinin evrakla kayıtlı olduğunu, inşaat ve peyzaj işlerinin Kameroğlu İnşaat tarafından yürütüldüğünü, projedeki bazı ortak konutların bahçe ve havuz imalatlarının tümünde firmanın sorumlu olmadığını kaydetti.

Duruşma, sanık beyanları ve soru-cevap kısmıyla devam ediyor; mahkeme sürecinin ilerleyen oturumlarında iddiaların detaylarına ilişkin tartışmaların sürmesi bekleniyor.

İBB davasında savunma yapan sanık Kameroğlu: "Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon Euro rüşvet istenmiş belediye tarafından"