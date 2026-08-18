Şanlıurfa trafiğinde uyuşturucu operasyonu: araçta 20 kilo 600 gram esrar bulundu

Şanlıurfa'da araçta büyük miktarda esrar ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada yasa dışı madde ele geçirildi.

operasyonun detayları:

Aracın arka koltuğunda poşet içerisinde bulunan 20 kilo 600 gram esrar, ekiplerin araması sonucu bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler olay yerinde tespit edilip, muhafaza altına alındı.

yasal süreç ve gözaltı:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili işlemler ve delil süreci yetkili birimlerce yürütülmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER