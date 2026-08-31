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Şanlıurfa'da çocuk kavgasını silahla karıştıran kişi tutuklandı

Karaköprü Seyrantepe'de 4 yaşındaki çocukların kavgasında babanın ruhsatsız tabancayla aileyi tehdit ettiği olayın ardından şüpheli yakalandı, tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da çocuk kavgasını silahla karıştıran kişi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesinde, iddiaya göre 4 yaşlarındaki iki çocuğun kavgası sabah saatlerinde başladı. Kavga sırasında dayak yiyen çocuğun ağabeyi olaya müdahale ederek diğer çocuğu uyardı. Bu uyarının ardından uyarılan çocuğun babası evden çıkarak belindeki ruhsatsız tabancayı çekti ve ağabeye ile anneye doğrulttu.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin önce silahını çektiği, bir süre sonra çocuğu ve annesini iterek uzaklaştırdığı görülüyor. Görüntüler, kısa sürede çevredeki kişilerin ve aile fertlerinin durumu fark etmesine neden oldu.

İfade ve yakalama:

Olayı öğrenen kadının eşi şüpheliyi telefonla arayıp neden böyle davrandığını sordu. İddiaya göre şüpheli telefon görüşmesinde "Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var" diyerek tehditlerini sürdürdü. Daha sonra şüpheli, ruhsatsız silahıyla birlikte aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptıkları teknik ve saha çalışması sonucu şüpheliyi yakaladı. Yanında bulunan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, mahallede güvenlik ve çocukların korunmasına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirirken, soruşturma savcılık talimatıyla sürdürülüyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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