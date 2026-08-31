Dolar 48,2629 -0,01%
Euro 56,0515 -0,12%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.947,99 -0,08%
EUR/USD 1,1610 -0,10%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Şanlıurfa'da jandarma operasyonunda 6 bin 940 paket kaçak sigara ve 3 litre alkol ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin operasyonda 6 bin 940 paket kaçak sigara ve 3 litre alkol ele geçirildi; 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da jandarma operasyonunda 6 bin 940 paket kaçak sigara ve 3 litre alkol ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma operasyonunda 6 bin 940 paket kaçak sigara ve 3 litre alkol ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı sigara ve alkol operasyonları gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, 6 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 litre alkol ele geçirildi.

yönetilen işlemler ve değerlendirme:

Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Yetkililerce yürütülen bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele çabalarının parçaları olarak değerlendiriliyor ve benzer çalışmalara devam edileceği belirtiliyor.

ŞANLIURFA&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 6 BİN 940 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA İLE 3 LİTRE ALKOL...

ŞANLIURFA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 6 BİN 940 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA İLE 3 LİTRE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı
images

silifke'ye getirilen Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketine ulaştı
images

Bayburt'ta cebe gizlenmiş 1 kilo 31 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutukl...
images

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı

Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

Kemaliye'de onarılmayan istinat duvarı okul çevresinde tehlike yaratıyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı