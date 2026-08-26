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Şanlıurfa'da yasa dışı kenevir ekimine operasyon: 1 gözaltı, silah ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Halfeti kırsalında düzenledikleri operasyonda 3 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 25 fişek ele geçirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da yasa dışı kenevir ekimine operasyon: 1 gözaltı, silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da kenevir ekimi operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Halfeti kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyon neticesinde alanda arama yapıldı ve şüpheliye müdahale edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda 3 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Elde edilen malzemeler delil olarak muhafaza altına alındı ve kayıt işlemleri yapıldı.

gözaltı ve soruşturma:

Baskın sırasında 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemler devam ediyor; soruşturma Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinasyonunda sürdürülüyor.

ŞANLIURFA&#039;DA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ: 1 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ: 1 GÖZALTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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