olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde derenin taşması sonucu bulundukları bölgede mahsur kalan vatandaşlar oldu. Olay sonrası belediye ekipleri hızla müdahale ederek, risk altındaki kişileri bulunduğu yerlerden tahliye etti.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü; ekipler sahada tahliye ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi. Mahsur kalan vatandaşların güvenliği öncelikli tutulurken, müdahale ekiplerinin hareketiyle bölgedeki tehlike azaltıldı.

güvenlik önlemleri ve ulaşım:

Taşkınların yol açabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı ek önlemler alınarak bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Fen İşleri, Afet İşleri ve Zabıta ekipleri, muhtemel yeni olumsuzluklara karşı gece boyunca sahada görev yapacak ve teyakkuz halinde olacakları bildirildi.

SARAY’DA DERE TAŞKINI: MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI