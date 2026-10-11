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Saray'da Yamanyurt operasyonu: 16 pakette 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesi Yamanyurt Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin operasyonunda 16 paket halinde toplam 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Saray'da Yamanyurt operasyonu: 16 pakette 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi

Saray'da Yamanyurt operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Yamanyurt Mahallesi'nde icra edilen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu bulundu.

Operasyonun ayrıntıları:

Valilik açıklamasına göre, Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda yurt dışından ülkemize sokulduğu değerlendirilen 16 paket halinde toplam 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Adli süreç ve yürütülen soruşturma:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Operasyonu gerçekleştiren birimler olarak Van İl Jandarma Komutanlığı ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, ele geçirilen maddenin paketleme biçimi ve miktarına dikkat çekilerek olayın yurt dışı kaynaklı olabileceği değerlendirildi.

SARAY İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 22 KİLO 100 GRAM TOZ ESRAR ELE...

SARAY İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 22 KİLO 100 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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