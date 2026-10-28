Sarıgül'ün koruması ifade verdi: üç yıl süren cinsel saldırı iddiası

Koruma Beşir Ömer Demir'in ifadesi:

Beşir Ömer Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede Mustafa Sarıgül ile 2014 öncesinden tanıştığını ve 2015'te ekibinde çalışmaya başladığını anlattı. Demir, 2021 yılından itibaren Sarıgül'ün kendisine yönelik cinsel amaçlı müdahalelerde bulunduğunu iddia etti ve bu yaşananların "kendi rızam ile gerçekleşmediğini" belirtti.

Suskunluğun gerekçeleri:

Demir ifadesinde, Sarıgül'ün uzun yıllardır siyasetçi olmasının ve halen milletvekili olmasının kendisinde korku yarattığını söyledi. Ekonomik güçlükler, ailesine zarar gelme endişesi ve yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle uzun süre şikayetçi olamadığını vurguladı. Demir, "Başıma gelen tüm olaylar korktuğumdan ve çaresizliğimden gerçekleşti" ifadelerini kullandı ve sayısız kez intiharı düşündüğünü belirtti.

Görüntülerin ortaya çıkışı ve belge iddiası:

2024'te sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Demir, görüntüler yayıldıktan sonra Sarıgül'ün avukatları tarafından kendisine verilen bir belgeyi imzaladığını, bu belgede Sarıgül hakkında konuşması halinde 100 bin euro cezai şart ödeyeceğinin belirtildiğini iddia etti. Ayrıca, itibarının zedelendiğini ve bu nedenle intiharı düşündüğünden Sarıgül'ün avukatı tarafından 150 bin dolar ödendiğini söyledi.

Görüntülerin kaydedilme ve yayılma iddiaları:

Demir, cinsel saldırıların İstanbul'daki Platin Konutları ve Ankara'daki Angora evlerinde gerçekleştiğini iddia etti. Görüntülerin o dönem Sarıgül'ün yanında kalan Özbekistan uyruklu temizlikçi Firuzan ve şoför Turgut Alkan tarafından planlanarak kayda alındığını, daha sonra Caner Dursun isimli kişinin bu görüntüleri Turgut Alkan'dan alıp para karşılığı satılmaya çalışıldığını duyduğunu anlattı.

Diğer iddialar ve soruşturmanın durumu:

Demir, Sarıgül'ün hem erkeklerle hem de kadınlarla cinsel birliktelik yaşadığına dair duyumlar aldığını ve Ankara'da berberlik yapan bir başka kişinin de mağdur olduğunu bildiğini söyledi. İfadesinde, olaylarla ilgili baz verilerinin incelenmesi halinde mağduriyetinin ortaya çıkacağını savundu. İddialar hakkında soruşturma devam ediyor; Demir'in beyanları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına geçti.

Mustafa Sarıgül'ün korumasının ifadesi ortaya çıktı: "Üç yıl boyunca sayısız kez cinsel saldırıya maruz kaldım"