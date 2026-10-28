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Düzce OSB yolunda benzin yüklü tanker devrildi, müdahale için elektrik kesilecek

Düzce 1. OSB yolunda benzin yüklü tanker devrildi. Risk nedeniyle yol trafiğe kapatıldı; tankerin kaldırılması için OSB elektriği kesilecek.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce OSB yolunda benzin yüklü tanker devrildi, müdahale için elektrik kesilecek

Kaza ve yolun kapatılması:

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolu üzerinde, Düzce istikametinden 1. OSB istikametine seyir halinde olan Aydın K. idaresindeki 34 KDT 280 plakalı Mercedes marka benzin yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ardından tankerin taşıdığı akaryakıtın yaratabileceği riskler gerekçesiyle yol araç trafiğine kapatıldı. Bölgedeki hareketlilik kısıtlanırken, olay yerine müdahale ve emniyet çalışmaları planlandı.

Operasyon ve alınan kararlar:

Devrilen tankerin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmalar organize edilirken, operasyonun güvenli biçimde yürütülebilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik enerjisinin kesilmesi bekleniyor. Yetkililer, bu işlemin ardından tankerin kaldırılmasının ve güzergâhın yeniden trafiğe açılmasının planlandığını bildirdi.

Tahliye ve kaldırma çalışmasının zamanlaması operasyon güvenliğine göre belirlenecek; süreçte bölgedeki düzenlemeler ve kontrol önlemleri öncelikli olacak.

İnceleme çalışmaları:

Kaza ile ilgili teknik ve idari incelemeler sürüyor. Olayın oluş şekline ilişkin detaylı değerlendirme yetkili birimler tarafından yapılacak ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

DÜZCE’DE 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YOLUNDA AKARYAKIT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ. KAZA NEDENİYLE...

DÜZCE’DE 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YOLUNDA AKARYAKIT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ. KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPATILIRKEN, TANKERİN KALDIRILMASI İÇİN OSB’NİN ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİ BEKLENİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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