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Sarp arazide hava müdahalesi sürüyor: Siirt'te örtü yangını

Siirt'in Pervari ilçesi Gölgeli kırsalında çıkan örtü yangını, sarp arazide yer ekipleri ulaşamayınca OGM helikopteriyle havadan söndürülüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarp arazide hava müdahalesi sürüyor: Siirt'te örtü yangını

Sarp arazide hava müdahalesi sürüyor: Siirt'te örtü yangını

Siirt'in Pervari ilçesi Gölgeli köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş alana yayıldı ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

yangının seyri:

Çıkan yangın, bölgenin sarp ve kayalık yapısı nedeniyle kara ekiplerinin erişimine izin vermiyor. Bu nedenle yangın, bölge genelinde yer yer devam eden alevlenmelerle seyrediyor ve kontrol altına alınması güçleşiyor.

müdahale ve lojistik:

Diyarbakır'dan gelen Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale gerçekleştirildi. Yangının çıktığı bölgeye herhangi bir ulaşım yolu bulunmaması nedeniyle söndürme çalışmalarının büyük bölümü hava araçlarıyla sürdürülüyor.

Bölgede yürütülen söndürme çalışmaları devam ediyor; yetkililer yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan yapılan müdahalelerin sürdüğünü bildiriyor.

SİİRT’TE ÖRTÜ YANGININA HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

SİİRT’TE ÖRTÜ YANGININA HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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