Dolar 48,2987 +0,01%
Euro 56,3362 +0,36%
Bist 13.941,37 -0,78%
Altın Gram 7.030,01 +2,55%
EUR/USD 1,1629 +0,33%
Brent Petrol 96,38 +0,78%
--°

Savcılık kaydında canlandırma: Sultan, Gül Tut’un düşüşünü hareketlerle gösterdi

Yalova soruşturmasında, Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta canlandırdığı görüntüler dosyaya girdi; Ulu, Gül Tut'un pencereden düşüşünü gösterdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Savcılık kaydında canlandırma: Sultan, Gül Tut’un düşüşünü hareketlerle gösterdi

Savcılık kaydında canlandırma: Sultan, Gül Tut’un düşüşünü hareketlerle gösterdi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, geçtiğimiz yıl Çınarcık'ta yaşamını yitiren sanatçı Gül Tut hakkındaki yeni görüntüler dava dosyasına eklendi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun, savcılık ifadesini canlandırma şeklinde yeniden gösterdiği anlar kayda alındı.

Savcılık kaydındaki canlandırma:

Kayıtlarda Ulu'nun, Gül Tut'un pencereden nasıl düştüğünü hareketleriyle anlattığı belirtildi. Ulu'nun canlandırmada, Tuğyan Ülkem Gülter'in Gül Tut'un arkasına geçtiğini, annesine yaklaştığını ve kalça bölgesinden tuttuğunu gösterdiği ifade edildi. Ulu, Tuğyan hakkında 'kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini' gördüğünü kaydetti. Bu canlandırmanın savcılıkta yapıldığı ve görüntünün soruşturma dosyasına girdiği aktarıldı.

Olayın detayları ve soruşturmanın seyri:

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta meydana geldi. Haberde yer alan bilgiye göre Gül Tut, kızı ve bir arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

İddianamede, olay sırasında orada bulunan kişilerin ifadelerine yer verildiği; Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilerleyen aşamasında verdiği ifadenin iddianamede geniş biçimde aktarıldığı belirtildi. Savcılık kayıtlarına giren canlandırma görüntüsü, iddianameye delil olarak eklendi.

Dosyaya geçen kayıtlar ve ifadeler, soruşturmanın çözümüne ilişkin tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor. Savcılık süreci ve yargılama aşamasında bu görüntülerin delil değeri ve değerlendirilmesi sürecin önemli unsurlarından biri olacak.

Güllü&#039;nün ölümünde yeni görüntü: Sultan, savcılıkta o anı böyle canlandırdı

Güllü'nün ölümünde yeni görüntü: Sultan, savcılıkta o anı böyle canlandırdı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı
images

Hasarlı Star II, İstanbul Boğazı'ndan dron görüntüleriyle geçti
images

Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi
images

Mudurnu'da kamyonların çarpışması sonucu sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Meler'in derbi defteri: dördüncü Fenerbahçe-Beşiktaş randevusu

Mühendislik ve üretim gücü ihracatı büyüttü: savunma ve havacılık ağustosta 511,4 milyon dolar

Eskişehir’den yayalara ayrılan pazar modeli Türkiye’ye örnek

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı