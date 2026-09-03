Savcılık kaydında canlandırma: Sultan, Gül Tut’un düşüşünü hareketlerle gösterdi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, geçtiğimiz yıl Çınarcık'ta yaşamını yitiren sanatçı Gül Tut hakkındaki yeni görüntüler dava dosyasına eklendi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun, savcılık ifadesini canlandırma şeklinde yeniden gösterdiği anlar kayda alındı.

Savcılık kaydındaki canlandırma:

Kayıtlarda Ulu'nun, Gül Tut'un pencereden nasıl düştüğünü hareketleriyle anlattığı belirtildi. Ulu'nun canlandırmada, Tuğyan Ülkem Gülter'in Gül Tut'un arkasına geçtiğini, annesine yaklaştığını ve kalça bölgesinden tuttuğunu gösterdiği ifade edildi. Ulu, Tuğyan hakkında 'kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini' gördüğünü kaydetti. Bu canlandırmanın savcılıkta yapıldığı ve görüntünün soruşturma dosyasına girdiği aktarıldı.

Olayın detayları ve soruşturmanın seyri:

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta meydana geldi. Haberde yer alan bilgiye göre Gül Tut, kızı ve bir arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

İddianamede, olay sırasında orada bulunan kişilerin ifadelerine yer verildiği; Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilerleyen aşamasında verdiği ifadenin iddianamede geniş biçimde aktarıldığı belirtildi. Savcılık kayıtlarına giren canlandırma görüntüsü, iddianameye delil olarak eklendi.

Dosyaya geçen kayıtlar ve ifadeler, soruşturmanın çözümüne ilişkin tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor. Savcılık süreci ve yargılama aşamasında bu görüntülerin delil değeri ve değerlendirilmesi sürecin önemli unsurlarından biri olacak.

Güllü'nün ölümünde yeni görüntü: Sultan, savcılıkta o anı böyle canlandırdı