Savur'dan Nobel'e uzanan öykü: Aziz Sancar'ın baba ocağı müze oldu

müze açılışı ve törende öne çıkanlar:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılan Aziz Sancar Müzesi, Mardin'in Savur ilçesindeki bilim insanının doğup büyüdüğü tarihi konağın müze işlevi kazanmasıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış töreninde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ile Prof. Dr. Aziz Sancar ve ailesi hazır bulundu.

Ersoy törende, bilime adanmış bir yaşamın ve yoğun emeğin taçlandırılmasına tanıklık ettiklerini söyleyerek müzenin gençlere örnek olmasını amaçladıklarını belirtti. Ersoy, bu tür projelerin bir ülkenin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı ve Prof. Dr. Aziz Sancar'ın hayat hikayesinin gençler için bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

sancar'ın yaşam hikayesinin görünür kılınması:

Ersoy, müzenin yalnızca ödüllerle ölçülen bir başarıyı sergilemediğini, daha çok o sonuca ulaşmak için harcanan zamanı, sabrı, gayreti ve emeği görünür kılama amacı taşıdığını söyledi. Açıklamada, ziyaret edecek çocuk ve gençlerin Sancar'ın yaşam öyküsünden kendi hayallerine giden yolu görebilmeleri hedeflendiği belirtildi.

tarihi yapı ve restorasyon süreci:

Aziz Sancar'ın baba ocağı olan yapı, geçmişi 1938 öncesine uzanan taş duvarları, avlusu ve odalarıyla Savur'un geleneksel konut mimarisini bugüne taşıyor. Ersoy, binanın Sancar'ın yetiştiği toplumsal yapının bir aynası olduğunu ve bölgenin tarihi hafızasını yansıttığını kaydetti.

Restorasyon çalışmalarında yapısal güçlendirme, sıva, taş temizliği, derz, betonarme döşeme ve yalıtım uygulamaları tamamlandı. Özgün mimari karakterin korunması amacıyla çörten, baca, taş silme, motif ve kitabe gibi öğelere yönelik konservasyon uygulamaları gerçekleştirildi. İç mekanlar da dönemin özgün işlevlerine uygun şekilde düzenlendi ve yapının tarihsel dokusu korunarak müze işlevine hazır hale getirildi.

müze düzeni, koleksiyon ve kullanım amaçları:

Dört katlı kagir yapının birinci katında 395 metrekarelik alanda müze düzeni oluşturuldu. Teşhir alanlarında Sancar'ın hayatına ilişkin fotoğraflar, tıp aletleri, diplomalar, cübbeler, aldığı hediye ve ödüller ile bilimsel çalışmalarına ait dosyalar üç ayrı salonda sergileniyor. Hazırlanan koleksiyon, Sancar'ın doğduğu mekandan bilimsel alandaki başarısına uzanan yolculuğunu ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor.

Bina yalnızca bir sergi mekanı olmanın ötesine taşınıyor: bodrum ve diğer katlar Mardin Valiliği tarafından okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılacak. Bu mekânların, Aziz Sancar gibi gençler için bilime ilk adımın atılacağı bir merkez olmasını hedeflediklerini belirten Ersoy, kültür varlıklarını koruyarak onları yaşayan ve yeni anlamlar kazanan alanlara dönüştürme yaklaşımlarını vurguladı.

aziz sancar'ın düşünceleri ve destek çağrısı:

Prof. Dr. Aziz Sancar açılışta, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmalarını ülkesini temsil etme sorumluluğuyla yürüttüğünü ifade etti ve 'Gece gündüz çalıştım ve başarılı oldum. Fakat her zaman Türkiye benim için birinci sırada yer alıyordu' diyerek duygularını paylaştı.

Sancar, evin özgün dokusunun korunmasından memnuniyet duyduğunu belirterek müzenin 'bir bilim yuvası' olmasını diledi. Ayrıca TÜBİTAK ile yeniden görüşeceğini ve müzenin çocukların bilimle buluşmasını destekleyecek biçimde güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek 'Burayı desteklememiz lazım. Burada bizim çocukların bilim öğrenmesi lazım. Onlara yardım etmemiz lazım' çağrısında bulundu.

Ersoy, projede emeği geçen restoratörlerden uzmanlara kadar tüm paydaşlara teşekkür ederek, Aziz Sancar'ın yaşam öyküsünün yeni nesillerin aklında ve gönlünde sürekli yankılanacağını belirtti. Aziz Sancar Müzesi, hem bir bilim insanının mirasını yaşatmayı hem de Savur'un tarihi kimliğini koruyup geleceğe taşımayı amaçlayan bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, AZİZ SANCAR'LA BİRLİKTE MÜZEYİ GEZDİ