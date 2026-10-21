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Muğla'da turizmi 12 aya yayma planı: marka güçlendirme ve spor turizmi öne çıktı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te yapılan toplantıda, marka değeri ve spor turizmi odaklı 12 aylık turizm stratejileri konuşuldu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla'da turizmi 12 aya yayma planı: marka güçlendirme ve spor turizmi öne çıktı

Muğla'da turizmi 12 aya yayma planı: marka güçlendirme ve spor turizmi öne çıktı

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu (İTGP)'nun 16'ıncı toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te toplandı. Toplantıda öncelik, ilin uluslararası turizm pazarındaki marka değerinin güçlendirilmesi ve turizmin 12 aya yayılması hedefi oldu.

tanıtım stratejileri ve sürdürülebilirlik odakları:

Görüşmelerde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın 2026 yılı tanıtım faaliyetleri kapsamlı biçimde ele alındı. Küresel medya ve reklam kampanyaları ile uluslararası ağırlama programlarının, Muğla'nın marka algısını pekiştirecek unsurlar olduğu vurgulandı. Sürdürülebilir turizm uygulamalarına yapılan yatırımın, uzun vadede destinasyonun rekabet gücünü artıracağı konusunda mutabakat sağlandı.

Toplantı notlarında, tanıtım faaliyetlerinin sadece yüksek sezonla sınırlı kalmaması; kültürel miras, gastronomi, doğa ve alternatif turizm ürünlerinin yıl boyunca etkin kullanılmasının önemine dikkat çekildi. Bu yaklaşımın turist profiline çeşitlilik kazandıracağı ve gelirleri mevsimlere yayacağı belirtildi.

spor turizmi ve tesisleşme öncelikleri:

Dr. İdris Akbıyık, spor turizmini Muğla için stratejik bir alan olarak tanımladı. Uluslararası spor müsabakaları ve organizasyonların kente sağladığı görünürlük ile yatırım çekme potansiyeli öne çıkarıldı. Bu bağlamda, mevcut ve planlanan tesisleşme çalışmalarının hızlandırılması, ev sahibi olunacak etkinliklerin altyapı gereksinimlerinin karşılanması gerektiği ifade edildi.

Kültür varlıklarının korunması ve nitelikli gastronomi sunumları gibi unsurların da marka değerini yükseltmede kilit rol oynayacağı kaydedildi. Toplantı sonuç raporunda, paydaşlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, sürdürülebilirlik kriterlerinin benimsenmesi ve tanıtım kampanyalarının hedef pazar odaklı yürütülmesi kararları öne çıktı.

Sonuç olarak, Muğla'da turizmi 12 aya yayma hedefi doğrultusunda marka değerinin artırılması, spor turizmi ve tesisleşme yatırımlarının desteklenmesi ile kültürel ve gastronomik zenginliklerin korunarak tanıtılması yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı. İlgili kurum ve sektör temsilcileri, uygulamaya dönük çalışmaları birlikte yürütme taahhüdünde bulundu.

MUĞLA İL TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU’NUN (İTGP) 16’NCI TOPLANTISI, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK...

MUĞLA İL TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU’NUN (İTGP) 16’NCI TOPLANTISI, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA MARMARİS’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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