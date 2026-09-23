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Hukukun ve mesleğin geleceğini tartışan Hukukçular Derneği adli yılı üyelerle açtı

Hukukçular Derneği, 'Hukukun, mesleğimizin ve Türkiye’nin geleceğini konuşuyoruz' temasıyla Bağlarbaşı’nda 2026-2027 adli yıl açılışını üyelerle gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hukukun ve mesleğin geleceğini tartışan Hukukçular Derneği adli yılı üyelerle açtı

Hukukçular Derneği 2026-2027 adli yılını üyelerle karşıladı

Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen "2026-2027 Adli Yıl Açılış ve Üye Buluşması", Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Hukukun, Mesleğimizin ve Türkiye’nin Geleceğini Konuşuyoruz' temasıyla düzenlenen program, dernek üyeleri ve hukuk camiasından yoğun katılımla gerçekleşti.

Gündem: mesleğin sorunları ve ortak çözümler:

Etkinlikte avukatlık mesleğinin güncel sorunları, mesleki itibarın güçlendirilmesi ve ekonomik zorluklara ilişkin çözüm önerileri kapsamlı biçimde ele alındı. Katılımcılar, özellikle mesleğin sürdürülebilirliği, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin talepler ile eğitim ve mentorluk programlarının yaygınlaştırılması üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Programın sloganı olan 'Birlikte düşünmek, birlikte üretmek, birlikte güçlenmek için' yaklaşımı doğrultusunda, katılımcılar dayanışma mekanizmalarının nasıl güçlendirileceğine dair somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal rol ve 'Terörsüz Türkiye' tartışması:

Hukukun ve hukukçunun toplumsal barışın tesisi konusundaki rolü program boyunca öne çıkarıldı. Etkinlikte ayrıca 'Terörsüz Türkiye' hedefi çerçevesinde hukukçuların üstlenebileceği katkılar ve ortak sorumluluklar tartışıldı; katılımcılar hukuki süreçlerin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ilkelerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Dernek yeni dönem hedefleri olarak üyelik süreçlerinin iyileştirilmesi, genç hukukçulara yönelik projelerin hayata geçirilmesi ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesini paylaştı. Bu başlıklar, hem mesleki dayanışmanın hem de kamu yararına yönelik çalışmaların öncelikleri arasında yer aldı.

Program, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, derneğin önceki dönem başkanları ve çok sayıda hukukçunun katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar görüş ve değerlendirmelerini sunduktan sonra etkinlik sona erdi.

HUKUKÇULAR DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞ VE ÜYE BULUŞMASI&quot;, BAĞLARBAŞI...

HUKUKÇULAR DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞ VE ÜYE BULUŞMASI", BAĞLARBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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