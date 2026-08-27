Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen botta 30 kişi kurtarıldı

Olay ve müdahale:

25 Ağustos saat 07.30 sıralarında İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı ulaştı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-107 borda numaralı Sahil Güvenlik Botu derhal bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizde sürüklenen bottaki kişiler güvenli şekilde tespit edilip kurtarıldı.

kurtarılanların sayısı ve profili:

Müdahale sonucunda 27 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen sağ olarak karaya çıkarıldı. Kurtarılanlar arasında uyruk dağılımı ise şu şekilde kaydedildi: 9 Çad, 9 Sudan ve 2 Yemen vatandaşı.

sağlık kontrolü ve teslim süreci:

Kurtarılan göçmenlere ilk olarak deniz kenarında sağlık kontrolleri yapıldı, gerekli görülen müdahaleler uygulandı. Sağlık ve emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından kişiler, prosedür gereği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma ve kayıt işlemleri Sahil Güvenlik ile ilgili makamlar tarafından yürütülüyor.

İZMİR'İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 3'Ü ÇOCUK TOPLAM 30 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.