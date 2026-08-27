Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2107 +0,03%
Bist 14.621,30 +0,07%
Altın Gram 7.200,60 +0,00%
EUR/USD 1,1658 +0,00%
Brent Petrol 85,77 -1,35%
--°

Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen botta 30 kişi kurtarıldı

Seferihisar açıklarında motor arızasıyla sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk toplam 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sağ olarak karaya çıkarıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen botta 30 kişi kurtarıldı

Olay ve müdahale:

25 Ağustos saat 07.30 sıralarında İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı ulaştı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-107 borda numaralı Sahil Güvenlik Botu derhal bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizde sürüklenen bottaki kişiler güvenli şekilde tespit edilip kurtarıldı.

kurtarılanların sayısı ve profili:

Müdahale sonucunda 27 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen sağ olarak karaya çıkarıldı. Kurtarılanlar arasında uyruk dağılımı ise şu şekilde kaydedildi: 9 Çad, 9 Sudan ve 2 Yemen vatandaşı.

sağlık kontrolü ve teslim süreci:

Kurtarılan göçmenlere ilk olarak deniz kenarında sağlık kontrolleri yapıldı, gerekli görülen müdahaleler uygulandı. Sağlık ve emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından kişiler, prosedür gereği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma ve kayıt işlemleri Sahil Güvenlik ile ilgili makamlar tarafından yürütülüyor.

İZMİR&#039;İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 3&#039;Ü...

İZMİR'İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 3'Ü ÇOCUK TOPLAM 30 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tosya'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını 400 dönümü etkiledi
images

Eyüpsultan'da çıkmaz sokağa kamyon dolusu atık döküldü
images

Gece driftleri mahalleyi uyutmuyor: Denizli Sümer Mahallesi'nde sakinler isyanda
images

Panikle frene bastı, Manavgat kavşağında motorlu bisiklet sürüklendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vezirçiftliği'ne yeni bir simge: Gazze Şehitleri Camii ibadete hazırlanıyor

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı

Sessizliğe mahkum Ayşegül'ün umut bekleyişi: 220 bin liralık cihaz için çağrı

Zafer bayramı'nda kent içi ulaşımda düzenleme: İZBAN ücretsiz, diğer hatlar yarı fiyat

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı