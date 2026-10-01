Selinus’ta yeni sezon yüzey araştırmaları Gazipaşa’nın tarihini gün yüzüne çıkarıyor

Selinus’ta yürütülen 2026 araştırma sezonu tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle gerçekleştirilen Selinus Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 2026 çalışma sezonu, 7-21 Eylül tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) başkanlığında Gazipaşa’da yapıldı. Çalışmalarda bakanlık adına uzman arkeolog Ferhat Alpaslan temsilci olarak yer aldı; saha ekibi ALKÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve proje başkanı Doç. Dr. Tuna Akçay yönetiminde görev aldı.

çalışma alanları ve uygulanan yöntemler:

Bu sezon araştırmalar özellikle yamaç mezarları, Akropolis, savunma duvarları, limana bakan yamaçlar ve Traianus Tapınağı çevresinde yoğunlaştırıldı. Yamaç mezarları sektörlere ayrılarak her mezarın konumu, mimari özellikleri ve korunma durumu sistematik biçimde kayda geçirildi. Saha çalışmasında koordinatlandırma ve CORS ölçümleri ile yüksek doğruluklu topografik veri üretimi; mimari çizim, detaylı fotoğraf çalışmaları ve dron görüntüleme ile görsel belgeleme yapıldı. Ayrıca epigrafik kayıt çalışmaları ve dijital arşivleme eş zamanlı yürütülerek verinin uzun dönemli ve erişilebilir bir altyapıya dönüşmesi hedeflendi.

bilimsel hedefler, ortaklık ve toplumla paylaşım:

Doç. Dr. Tuna Akçay, yürütülen çalışmaların sadece görünen yapıların belgelenmesiyle sınırlı kalmayıp kentin ölü kültü, topoğrafyası, ulaşım ilişkileri ve tarihsel gelişiminin bütüncül biçimde anlaşılmasına temel oluşturduğunu vurguladı. Araştırma ekibi; filolog Dr. Sehriye Şahin, arkeologlar Asena Köybaşı ve Can Berk Meriç, mimar Pelin Halisipek, Zeynep Başkök ve iç mimar Gamze Arslan gibi farklı disiplinlerden uzmanların katkısıyla çağdaş belgeleme yöntemlerini uyguladı.

Akçay ayrıca Selinus’un yalnızca geçmişten kalan bir ören yeri olmadığını, Gazipaşa’nın kültürel kimliğini ve geleceğini şekillendirebilecek bir kaynak olduğunu belirtti. Elde edilen verilerin müze düzenlemeleri, eğitim programları, kültür rotaları, dijital içerikler ve sergiler aracılığıyla toplumla buluşturulabileceği; ilerleyen yıllarda planlanacak arkeolojik kazıların ise kentin tarihini daha görünür kılacağı ifade edildi. Araştırma ekibi, Gazipaşa’daki okullara yönelik sunum ve konferanslar yaparak öğrencilerin Selinus’u bilimsel bilgiler ışığında tanımasına katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Bu sezon üretilen veri seti, Selinus’un korunması ve geleceğe aktarılmasında kamu kurumları, bilim insanları ve yerel toplumun ortak çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Saha çalışmaları sayesinde elde edilen registrasyonlar ve dijital arşivler, sonraki kazı ve çalışmalar için temel referans niteliği taşıyacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İZİNLERİYLE YÜRÜTÜLEN SELİNUS ANTİK KENTİ VE ÇEVRESİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARININ 2026 YILI ÇALIŞMA SEZONU, 7–21 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.