Ayvacık mahallesinin ulaşımını kolaylaştıracak 6 kilometrelik asfalt yatırımı

ayvacık yol çalışmasının kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırma hedefi doğrultusunda Şehzadeler ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi yolunda ikinci kat soğuk asfalt sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriyor. Spil Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer alan güzergahta yürütülen çalışmada, yaklaşık 6 kilometrelik yolun temel ve sıkıştırma işlemleri tamamlanarak ikinci kat kaplamaya geçildi.

çalışmanın ilerleyişi:

Çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, bölgenin programa alınmasının MASKİ tarafından yapılan ön çalışmalara bağlı olduğunu belirtti ve süreci şöyle aktardı: "Daha öncesinde burada MASKİ’nin bir çalışması olmuştu. Bundan dolayı burayı zaten programa almıştık. Temelini çekip, sıkıştırmasını yapmıştık. Şimdi çift kat sathi kaplamasını tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık 6 kilometrelik bir yol. Bunun devamında Karaoğlanlı’ya giden yolda da bazı düzeltmeler ve asfalt çalışmalarımız olacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Manisa’ya sözümüz var."

saha zorluğu ve hedefler:

Spil Dağı’nın coğrafi ve iklimsel koşulları nedeniyle çalışma alanı zorlu bir noktada bulunuyor; bu nedenle ekiplerin ve ekipmanların hazırlıklı olması ön plana çıktı. Oral, personel ve makine parkının yeterli olduğunu vurgulayarak, Manisa genelinde başlatılan yol çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi ve "Hedefimiz olan bin kilometreyi inşallah Ekim ayına kadar tamamlamayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer de projenin mahalle yaşamına katkısını vurguladı. Ayvacık Mahalle Muhtarı Adem Alkan, kış aylarında Spil Dağı’ndaki zorlu hava koşullarının ulaşımı güçleştirdiğini belirterek yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getirdi: "Burası Spil. Kışın ayrı sorun oluyor, yollarımız çok bozuktu. Sağ olsunlar, çok güzel bir yol yaptılar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya, çalışan bütün personele ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yetkililer, tamamlanan ve süren çalışmalar sayesinde mahalleye ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesinin hedeflendiğini, ayrıca bölgedeki diğer yollarda da düzeltme ve asfalt işlerinin planlandığını belirtti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE GÜVENLİ ULAŞIM SAĞLAMAK AMACIYLA YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLI AYVACIK MAHALLESİ YOLUNDA YAKLAŞIK 6 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA İKİNCİ KAT SOĞUK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.