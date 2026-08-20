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Yükümlülere sağlıklı seçimler için tütünün zararları anlatıldı

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yükümlülere 'Tütün ve Zararları' semineri verdi; iki oturum gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yükümlülere sağlıklı seçimler için tütünün zararları anlatıldı

Yükümlülere tütünün zararları anlatıldı

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda müdürlükte 'Tütün ve Zararları' konulu bir seminer düzenlendi.

Seminerin düzenlenmesi:

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Program, iki farklı oturum halinde tamamlandı.

Bilgilendirme ve amaç:

Seminerde yükümlülere tütünün zararları konusunda bilgilendirme yapıldı ve konunun önemi vurgulandı. Müdürlük, benzer bilgilendirici çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE YÜKÜMLÜLER, TÜTÜN VE ZARARLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ.

ESKİŞEHİR'DE YÜKÜMLÜLER, TÜTÜN VE ZARARLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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