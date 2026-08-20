Yükümlülere sağlıklı seçimler için tütünün zararları anlatıldı

Yükümlülere tütünün zararları anlatıldı
Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda müdürlükte 'Tütün ve Zararları' konulu bir seminer düzenlendi.
Seminerin düzenlenmesi:
Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Program, iki farklı oturum halinde tamamlandı.
Bilgilendirme ve amaç:
Seminerde yükümlülere tütünün zararları konusunda bilgilendirme yapıldı ve konunun önemi vurgulandı. Müdürlük, benzer bilgilendirici çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
ESKİŞEHİR'DE YÜKÜMLÜLER, TÜTÜN VE ZARARLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ.
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