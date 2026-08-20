Yükümlülere sağlıklı seçimler için tütünün zararları anlatıldı

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yükümlülere 'Tütün ve Zararları' semineri verdi; iki oturum gerçekleştirildi.