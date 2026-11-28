Serdivan'da cuma antika pazarı geçmişe köprü kuruyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, Serdivan Belediyesi tarafından Arabacıalanı Mahallesi’nde açılan antika pazarı her hafta cuma günü ziyaretçilerini bekliyor. Fincan takımlarından eski fotoğraf makinelerine, bakır ibriklerden tablolara kadar geniş bir ürün yelpazesi pazarı, yalnızca ticari bir alan değil aynı zamanda geçmişle bağ kurma mekânı haline getiriyor.

tezgahlarda biriktirilmiş anılar:

70 yaşındaki antika satıcısı Metin Ercan, ürünlerinin çoğunun ailesinden ve yakın çevresinden kaldığını söylüyor. Ercan pazarı ekim ayında açtıklarını belirterek, "Antika ağırlıklı ürünler satıyoruz. Piyasada pek bulunmayacak, ancak gördüğünüzde ihtiyacınız olduğunu veya ilginizi çektiğini anlayacağınız ürünler var" diyor. Satışa sunulan eşyalar arasında en eski parçanın yaklaşık 50-60 yıllık bir ibrik ve koleksiyon değerinde 1973 tarihli bir tablo olduğu kaydediliyor.

Ercan, bazı ürünlerin filmli, elle ayarlı eski fotoğraf makineleri gibi işçilik gerektiren parçalardan oluştuğunu vurguluyor: "Artık eskisi gibi film takılarak kullanılan makineler kalmadı. Bu eski makinede ise her şeyi kendiniz ayarlıyorsunuz. Onun için işin içinde bir emek var." Satıcı, pazarda sergilenen eşyaların yüzde 90'ının kendisine ait olduğunu, dışarıdan nadiren alım yaptığını söylüyor.

ziyaretçiler ve pazarın atmosferi:

Pazar sadece alım-satım değil, aynı zamanda hikâye paylaşımı için de bir merkez. Ercan, gelenlerin sıkça "Bizim evimizde de vardı" veya "Anneannemde de vardı" dediğini aktarıyor ve bazı durumlarda kişilerden eşyalarını ellerinden çıkarmamalarını istediğini anlatıyor: "Sakın bunları elinden çıkarma. Yaşanmışlıklarla sana kadar gelmiş, bırak sen de kızlarına devret, onlar da kıymetini bilsin." Ercan için bu süreç hem ek gelir hem de sosyal bir uğraş; pazarın insanları bir araya getiren, stresi azaltan bir etkisi olduğunu belirtiyor.

Pazarı ailesiyle gezen 18 yaşındaki Yağmur Gedik ise atmosferin farklılığını vurguluyor: "Normal pazarlara benzemiyor, insanları çok farklı. Genç kesim genellikle yok ama eskileri seven insanlar gelmiş. Güler yüzlüler ve samimiler." Gedik, fincan takımları, kameralar ve lambalar gibi parçaların kendisini etkilediğini, ileride almayı düşündüğünü ve arkadaşlarını da getirebileceğini söylüyor.

Serdivan antika pazarı, nesnelerin ötesinde anıların ve ilişkilerin devrildiği bir mekân olarak öne çıkıyor. Tezgâhlardaki objeler koleksiyon değeri taşımanın ötesinde geçmişle bağ kurma, hatıra saklama ve kuşaklar arası paylaşım işlevi görüyor; pazarı gezenler için burası, sadece eşya değil, anı satın aldıkları bir alan oluyor.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE CUMA GÜNLERİ KURULAN ANTİKA PAZARI, GEÇMİŞ HASRETİ ÇEKEN VE ANTİKA MERAKLILARINI BİR ARAYA GETİRİYOR.