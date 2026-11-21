Pendik'te silahla gerçekleşen saldırı ve sonrasında yaşananlar

İstanbul Pendik'te, Pendik Doğu Mahallesi Piramit Sokağı üzerindeki Çadırcı İş Merkezi'nde dün meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen K.A. (52), eşiyle ilgili konuşmak için baldızı Meral Ağalar (41)'ın çalıştığı dükkana geldi.

İddiaya göre çıkan tartışmada K.A. silahla ateş açtı; Meral Ağalar olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Polis ekiplerinin zanlıya silahını bırakması yönündeki uyarısına rağmen şahsın polise ateş ettiği, çatışma sonucu ekiplerce etkisiz hale getirilen K.A.'nın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay yerinde ve çevrede incelemeler yapan ekipler, ardından Adli Tıp birimlerine sevk için gerekli işlemleri başlattı.

Cenaze töreni:

Meral Ağalar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ağalar için Pendik Yeşilbağlar Mahallesi Sancak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Ağalar'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı; kılınan namazın ardından Meral Ağalar toprağa verildi.

İSTANBUL PENDİK’TE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SORMAK İÇİN GELDİĞİ EVDE TARTIŞTIĞI BALDIZI MERAL AĞALAR’I SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN ŞAHSIN KURBANI, BUGÜN İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.