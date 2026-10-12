Serik'te çarpışma sonrası direğe çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaza yerinde ilk bilgiler

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Belek yolu üzerinde meydana gelen kazada, 07 YGB 02 ve 07 COZ 076 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 YGB 02 plakalı araç refüjdeki ağaca çarparak dururken, diğer otomobil yol kenarındaki panonun bulunduğu elektrik direğine çarptı ve çarpmanın ardından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti; itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

yaralananlar ve ilk müdahale:

Kazada, 07 YGB 02 plakalı otomobilin sürücüsü Turgay Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

kaçma iddiası ve soruşturma:

Kazayı görenlerden Fatih Tahta, trafik ışıklarına değinerek olayı anlattı ve kazadan sonra sürücünün kaçtığını ileri sürdü. 07 COZ 076 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı yönündeki iddia üzerine polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde çarpışma anı kaydedilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobiller çarpıştı...Araçlardan biri ağaca, diğeri elektrik direğine çarpıp alev alev yandı: 2 yaralı