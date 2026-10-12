Dolar 49,3321 +0,15%
Euro 55,2492 +0,11%
Bist 12.185,38 -0,66%
Altın Gram 6.658,77 -0,43%
EUR/USD 1,1194 -0,10%
Brent Petrol 105,13 +0,39%
--°

Serik'te çarpışma sonrası direğe çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya Serik'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç elektrik direğine çarpıp alev aldı; 2 kişi yaralandı, sürücünün kaçtığı iddia edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Serik'te çarpışma sonrası direğe çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaza yerinde ilk bilgiler

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Belek yolu üzerinde meydana gelen kazada, 07 YGB 02 ve 07 COZ 076 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 YGB 02 plakalı araç refüjdeki ağaca çarparak dururken, diğer otomobil yol kenarındaki panonun bulunduğu elektrik direğine çarptı ve çarpmanın ardından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti; itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

yaralananlar ve ilk müdahale:

Kazada, 07 YGB 02 plakalı otomobilin sürücüsü Turgay Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

kaçma iddiası ve soruşturma:

Kazayı görenlerden Fatih Tahta, trafik ışıklarına değinerek olayı anlattı ve kazadan sonra sürücünün kaçtığını ileri sürdü. 07 COZ 076 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı yönündeki iddia üzerine polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde çarpışma anı kaydedilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobiller çarpıştı...Araçlardan biri ağaca, diğeri elektrik direğine çarpıp alev alev yandı: 2...

Otomobiller çarpıştı...Araçlardan biri ağaca, diğeri elektrik direğine çarpıp alev alev yandı: 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenyurt'ta fren iddiası: park halindeki otomobil börekçi dükkanına girdi
images

Antalya-Isparta karayolunda midibüs bariyere çarparak devrildi
images

Saltukova döner kavşağında çarpışma: araçlar kısa sürede kaldırıldı
images

muğla'da jandarma operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ormanlarda beklenmedik yöntem: Beyşehir'de motorlu testereyle mantar hasadı

Balıkesir’de mimarlık günü: mesleki deneyim, ödüller ve birlik mesajı

Saltukova döner kavşağında çarpışma: araçlar kısa sürede kaldırıldı

muğla'da jandarma operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı