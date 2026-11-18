Seyhan belediye başkan vekili saha çalışmalarını sürdürüyor

Hasibe Akkan, Yeşilyurt Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalledeki sorun, talep ve önerileri yerinde dinledi. Ziyaret, muhtarlık binasındaki görüşmeyle başladı; Akkan, Mahalle Muhtarı Aysun Köse ile mahalle genel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra mahalle sakinleriyle buluştu.

Mahallede dinleme ve değerlendirme:

Ziyarette vatandaşlar altyapı, çevre düzenlemesi ve günlük yaşamı etkileyen taleplerini iletti. Akkan, iletilen konuların çözümü için beraberindeki ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları vererek konuların takip edileceğini bildirdi. Toplantıda hem muhtarın hem de vatandaşların öncelikleri tek tek not alındı ve öncelik sırasına göre işlem yapılacağı vurgulandı.

Çözüm odaklı yaklaşım ve devam eden ziyaretler:

Başkan Vekili Akkan, 'Seyhan'ın her mahallesini önemsiyoruz. Bunun için mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde ilçemizi daha yaşanabilir bir konuma getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' sözleriyle saha çalışmalarının süreceğini ifade etti. Ziyaretin sonunda muhtar Aysun Köse de gösterilen ilgi ve problemlere verilen önem için Akkan'a teşekkür etti.

Gerçekleştirilen bu saha çalışması, yerel yönetimin mahalle bazlı sorunlara hızlı ve doğrudan müdahale etme yaklaşımının bir örneği olarak kayda geçti; ilgili birimlerin raporları doğrultusunda çözüm süreçleri takip edilecek.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASİBE AKKAN, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA YEŞİLYURT MAHALLESİ’NDE MUHTAR VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ.