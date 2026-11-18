Kış hazırlığı Bolu otogarında yürütülen denetimle sürdü

Bolu Otogarı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında uygulanacak kış lastiği zorunluluğuna uyum denetlendi. Ekipler, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile taksileri durdurarak lastiklerin kış koşullarına uygunluğunu inceledi ve yolcularla sürücülere bilgilendirme yaptı.

Denetimde neler yapıldı:

Kontroller sırasında araçların lastik diş derinlikleri, etiket bilgileri ve genel durumları gözden geçirildi. Aynı zamanda sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Denetimlerde ekiplerin hem uyarmaya hem de eksiklik tespit eden araçlara işlem yapmaya yönelik adımlar attığı belirtildi.

Cezai yaptırım ve yolculara uyarılar:

Denetimde, kış lastiği zorunluluğuna uymadığı tespit edilen sürücülere 6 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve araçların seferden men edileceği duyuruldu. Emniyet kemeri kullanım kurallarına uymayan sürücülere ise 2 bin 500 lira idari para cezası kesileceği bildirildi. Yetkililer, yolcuları ve taşıma firmalarını kurallara uyma konusunda uyararak, kış koşullarında güvenliğin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Uygulamanın hedefi, kış aylarında trafik güvenliğini artırmak ve yolculukların güvenli geçmesini sağlamak olarak açıklandı; yolcuların seyahatten önce araç ve ekipman uyumluluğunu kontrol etmeleri tavsiye edildi.

BOLU’DA 15 KASIM 2026 İLE 15 NİSAN 2027 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSLERİ VE TAKSİLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.