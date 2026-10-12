Seyir halindeyken alev alan midibüs iskeleti kaldı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Yangın, Zonguldak-Ankara kara yolu Eskiçağa mevkiinde meydana geldi. Midibüsü kullanan S.V.F., seyir halindeyken aracın bir bölümünde alevleri fark ederek aracı sağ şeride çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangının seyri:

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlamış olan yangın kısa sürede midibüsün büyük kısmını sardı. Sürücünün zamanında müdahalesi, can kaybı veya daha geniş çaplı bir kazanın önlenmesinde etkili oldu.

Müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa ve Mengen belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak midibüs kullanılamaz hale geldi ve geriye yalnızca iskeleti kaldı.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı, yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

YENİÇAĞA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN MİDİBÜS, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ