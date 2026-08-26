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Sivas'ta okuma alanı genişliyor: Şems-i Sivasî kütüphanesi kapasitesini artırıyor

Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi'ndeki onarım çalışmaları yüzde 20 seviyesinde; kapasite 600'den bin kişiye çıkartılacak ve nisan ayında yeniden açılacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:55

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sivas'ta okuma alanı genişliyor: Şems-i Sivasî kütüphanesi kapasitesini artırıyor

Sivas'ta okuma alanı genişliyor: Şems-i Sivasî kütüphanesi kapasitesini artırıyor

Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi'nde başlayan kapsamlı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen üçüncü kütüphanesi olan yapıda hem yapısal onarımlar hem de kullanım alanlarının modernizasyonu hedefleniyor. Yapılan düzenlemeler tamamlandığında mevcut 600 kişilik kapasitenin bin kişiye çıkarılması planlanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında binadaki yapısal sorunların giderilmesi, okuma ve çalışma alanlarının yeniden düzenlenmesi ile kullanıcı konforunun artırılması amaçlanıyor. Çalışmaların yaklaşık %20'si tamamlanmış durumda; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Şimşek, çalışmalardaki ilerleme için "Memnuniyetle gördük ki çalışmalarda yüzde 15-20'lik bir ilerleme söz konusu" ifadelerini kullandı ve onarımın "gelecek yıl nisan ayı içerisinde" bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Hedeflenen kapasite artışı:

Yenileme tamamlandığında kütüphanenin ziyaretçi kapasitesi 600'den bin'e yükselecek. Öğrenciler ve kitapseverler tarafından yoğun kullanılan kütüphanenin kapasite artışıyla daha fazla kişiye hizmet vermesi, okuma ve araştırma imkanlarının genişlemesi bekleniyor. Vali Şimşek, kütüphanenin şehre yakışır bir görünüme kavuşması temennisinde bulunarak, "Kütüphanemiz daha nitelikli, daha modern bir hale gelmiş olacak" dedi ve çalışmanın şehre hayırlı olmasını diledi.

Yetkililer, yenileme sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi'nin nisan ayında yeniden hizmete açılacağını vurguluyor. Tamamlandığında yapı, hem kapasite hem de donanım açısından Sivas'ın önemli bir kültür ve eğitim merkezi olmaya devam edecek.

ÇALIŞMALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 20’Sİ TAMAMLANIRKEN, YENİLENEN KÜTÜPHANENİN GELECEK YIL NİSAN AYINDA...

ÇALIŞMALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 20’Sİ TAMAMLANIRKEN, YENİLENEN KÜTÜPHANENİN GELECEK YIL NİSAN AYINDA HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR. KÜTÜPHANEDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEN SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK(SOLDAN ÜÇÜNCÜ), YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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