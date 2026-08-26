Denizli’de kurumsal veriyle şekillenen yerel iklim eylemi başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kenti iklim değişikliğine karşı daha dirençli, sürdürülebilir ve düşük karbonlu hale getirmeyi amaçlayan Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) çalışmalarına başladı. Sürecin ilk adımı olarak belediye personeline yönelik bilgilendirme ve eğitim programının ilk modülü düzenlendi.

Eğitim programının ilk oturumu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi; programa ilgili daire başkanlıklarından görevlendirilen personel katıldı. Amaç, kurum içi ortak bir bilgi düzeyi oluşturmak ve YİDEP hazırlık sürecinde gerekli verilerin doğru ve zamanında toplanmasını sağlamak olarak açıklandı.

eğitimde ele alınan başlıklar:

Eğitimde iklim değişikliğinin temel kavramları, kentler ve başlıca sektörler üzerindeki etkileri ile sera gazı emisyonlarının kaynakları ele alındı. Katılımcılara ayrıca iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımına ilişkin yöntemler, uyum ve azaltım hedeflerinin nasıl geliştirileceği ve eylemlerin önceliklendirilmesi konusunda bilgiler verildi.

Programda Denizli YİDEP’in amacı, kapsamı ve hazırlık süreci detaylandırıldı. Özellikle il sera gazı envanterinin oluşturulması, iklim tehlikelerinin belirlenmesi, sektörel etkilenebilirlik ve risk analizleri gibi planın temel bileşenleri paylaşıldı. Plan uygulandıktan sonra izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve raporlama mekanizmalarının işletilmesi konuları katılımcılarla tartışıldı.

kurumsal veri ve koordinasyon:

YİDEP hazırlanırken belediye birimlerinin sağlayacağı kurumsal verilerin önemi vurgulandı. Görevlendirilen personelin veri temini, birimler arası koordinasyon, toplantı ve çalıştaylara katılım, eylemlerin geliştirilmesi ve uygulamaların izlenmesi süreçlerinde üstlenecekleri roller açıklandı. Eğitim sırasında katılımcıların soru, görüş ve önerileri alındı.

Belediye yetkilileri, eğitimle kurum içinde iklim değişikliği konusunda ortak bir farkındalık oluşturmayı, birimler arası iş birliğini güçlendirmeyi ve YİDEP çalışmalarına etkin katılım sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu yaklaşımın, planın uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği açısından kritik olduğu kaydedildi.

YİDEP süreci, yalnızca belediye içi çalışmalarla sınırlı kalmayacak; farklı paydaşların görüş ve katkıları alınarak ilerleyecek. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli yürütülecek çalışmalarla Denizli’nin iklim değişikliğine karşı dirençli ve düşük karbonlu bir kent hâline gelmesi amaçlanıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZLİ’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DİRENÇLİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DÜŞÜK KARBONLU BİR KENT OLMASI HEDEFİYLE HAZIRLANAN YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI (YİDEP) ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI. SÜRECİN İLK ADIMINDA BELEDİYE PERSONELİNE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YİDEP KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.