Dolar 48,0330 -0,09%
Euro 56,1016 -0,14%
Bist 14.667,16 +1,34%
Altın Gram 7.225,76 -0,33%
EUR/USD 1,1654 -0,19%
Brent Petrol 86,45 -0,94%
--°

Yeniden umut: Litvanya önünde sakatlıksız, yürekten bir galibiyet hedefi

Alper Yılmaz, Litvanya maçı öncesi taraftardan Sinan Erdem'i doldurmalarını istedi; hedef sakatlıksız, düzenli oyunla iki galibiyet almak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yeniden umut: Litvanya önünde sakatlıksız, yürekten bir galibiyet hedefi

Yeniden umut: Litvanya önünde sakatlıksız, yürekten bir galibiyet hedefi

A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, 28 Ağustos Cuma günü oynanacak Litvanya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında hem sahadaki hedefleri hem de taraftardan beklentilerini net biçimde açıkladı. Toplantıda oyuncuların önceki başarıları hatırlatılırken önümüzdeki pencerelerde alınacak sonuçların önemine vurgu yapıldı.

maçın önemi ve hedefler:

Yılmaz, geçmiş gruptaki 6’da 6 performansına dikkat çekerek takımın Dünya Kupası yolunda önünde kalan 6 maçı da iyi geçmesi gerektiğini söyledi. Sezon takvimi nedeniyle ağustos penceresinin kadro yapıları açısından kasım ve şubat pencerelerinden farklılık gösterdiğini belirten Yılmaz, rakiplerin kadrolarının kasım ve şubat dönemlerindekine göre daha kuvvetli olabileceğini ifade etti. Bu nedenle her maçın ayrı bir özenle oynanması gerektiğini vurguladı.

taraftar desteği ve sağlık vurgusu:

Sinan Erdem’de oynanacak Litvanya müsabakasını bir avantaj olarak gördüklerini söyleyen Yılmaz, taraftarlardan salonu doldurmalarını istedi. Basın toplantısında, "Sonuçta buradaki iki galibiyet belki de bizi çok erkenden Dünya Kupası’nı garantilemeye götürebilir" sözleriyle iki iç maçın önemini öne çıkardı. Ayrıca, "Sakatlıksız, iyi bir basketbolla kazanarak ülkemizi sevindiririz" yorumuyla sağlıklı kadronun başarının anahtarı olduğunu belirtti.

Yılmaz, Litvanya maçından sonra zorlu bir deplasmana gideceklerini, İzlanda karşısında da ikinci galibiyeti alıp bu pencereyi 8’de 8 yapmayı hedeflediklerini aktardı. Kasım ve şubat pencerelerinde kadro yapısının nasıl şekilleneceğine dair çalışmaların maçlar sonrasında başlayacağını da sözlerine ekledi.

Basın mensuplarına yönelttiği çağrıda Avrupa Voleybol Şampiyonası nedeniyle aynı akşam bir maç daha olduğunu hatırlatan Yılmaz, taraftarların takıma öncelik vermesinin önemini vurguladı. Toplantıdan çıkan temel mesaj, sakatlıksız bir kadroyla disiplinli ve kaliteli basketbol oynayarak hem iç sahada hem de deplasmanda değerli sonuçlar almak yönündeydi.

A MİLLİ TAKIMLAR DİREKTÖRÜ ALPER YILMAZ

A MİLLİ TAKIMLAR DİREKTÖRÜ ALPER YILMAZ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hedef liderliği perçinlemek: Kayserispor 4'te 4 peşinde
images

Konyaspor Kocaelispor randevusuna çift kale ve top idmanıyla hazırlanıyor
images

Samsun'da milli takım seçmeleriyle cankurtarma heyecanı
images

İstanbul dört gün boyunca fitness, wellness ve spor teknolojilerini ağırlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de parkta döner bıçağıyla saldırı: bir kişi ağır yaralandı

Trakya'da bereket yılı: Ebubekir Gizligider ayçiçeği hasadında üreticilerle bir araya geldi

Komşular ve itfaiye işbirliğiyle Bitez'de otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Müzik ve yeniden başlayanlar: Yaprak Sayar ile Alper Uzkur denetimli serbestlik yükümlüleriyle buluştu

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı