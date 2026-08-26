Yeniden umut: Litvanya önünde sakatlıksız, yürekten bir galibiyet hedefi

A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, 28 Ağustos Cuma günü oynanacak Litvanya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında hem sahadaki hedefleri hem de taraftardan beklentilerini net biçimde açıkladı. Toplantıda oyuncuların önceki başarıları hatırlatılırken önümüzdeki pencerelerde alınacak sonuçların önemine vurgu yapıldı.

maçın önemi ve hedefler:

Yılmaz, geçmiş gruptaki 6’da 6 performansına dikkat çekerek takımın Dünya Kupası yolunda önünde kalan 6 maçı da iyi geçmesi gerektiğini söyledi. Sezon takvimi nedeniyle ağustos penceresinin kadro yapıları açısından kasım ve şubat pencerelerinden farklılık gösterdiğini belirten Yılmaz, rakiplerin kadrolarının kasım ve şubat dönemlerindekine göre daha kuvvetli olabileceğini ifade etti. Bu nedenle her maçın ayrı bir özenle oynanması gerektiğini vurguladı.

taraftar desteği ve sağlık vurgusu:

Sinan Erdem’de oynanacak Litvanya müsabakasını bir avantaj olarak gördüklerini söyleyen Yılmaz, taraftarlardan salonu doldurmalarını istedi. Basın toplantısında, "Sonuçta buradaki iki galibiyet belki de bizi çok erkenden Dünya Kupası’nı garantilemeye götürebilir" sözleriyle iki iç maçın önemini öne çıkardı. Ayrıca, "Sakatlıksız, iyi bir basketbolla kazanarak ülkemizi sevindiririz" yorumuyla sağlıklı kadronun başarının anahtarı olduğunu belirtti.

Yılmaz, Litvanya maçından sonra zorlu bir deplasmana gideceklerini, İzlanda karşısında da ikinci galibiyeti alıp bu pencereyi 8’de 8 yapmayı hedeflediklerini aktardı. Kasım ve şubat pencerelerinde kadro yapısının nasıl şekilleneceğine dair çalışmaların maçlar sonrasında başlayacağını da sözlerine ekledi.

Basın mensuplarına yönelttiği çağrıda Avrupa Voleybol Şampiyonası nedeniyle aynı akşam bir maç daha olduğunu hatırlatan Yılmaz, taraftarların takıma öncelik vermesinin önemini vurguladı. Toplantıdan çıkan temel mesaj, sakatlıksız bir kadroyla disiplinli ve kaliteli basketbol oynayarak hem iç sahada hem de deplasmanda değerli sonuçlar almak yönündeydi.

A MİLLİ TAKIMLAR DİREKTÖRÜ ALPER YILMAZ