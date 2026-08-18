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Sezon öncesi Mersin'de taraftarlarla güvenlik ve centilmenlik gündemde

Fahri Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, 6222 sayılı yasa kapsamında 2026-2027 sezonu için sporda güvenlik, kardeşlik ve centilmenlik ele alındı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sezon öncesi Mersin'de taraftarlarla güvenlik ve centilmenlik gündemde

Toplantı detayları:

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile Yeni Mersin İdmanyurdu taraftar temsilcileri bir araya geldi. Toplantı, kentin spor faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 2026-2027 futbol sezonu öncesinde sporda güvenliğin sağlanması amaçlarıyla yapıldı. Buluşma, Şehit Sedat Gezer Polisevi Şube Müdürlüğü Şehit Altuğ Verdi Sosyal Tesisleri nde düzenlendi.

6222 sayılı yasa ve bilgilendirmeler:

Toplantıda taraftar temsilcilerine, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Emniyet ve spor kurumlarının yükümlülükleri ile taraftarların sorumluluklarına ilişkin açıklamalar paylaşıldı; güvenlik uygulamalarının sahadaki karşılıkları ve iletişim kanallarının işleyişi ele alındı.

Sporun birleştirici gücü ve beklentiler:

Görüşmede centilmenlik, kardeşlik ve sporun toplum üzerindeki birleştirici rolü üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraftar temsilcilerinin saha içi ve saha dışı davranışların şekillendirilmesindeki rolü vurgulandı. Toplantı sonunda İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yeni Mersin İdmanyurdu na ve taraftarlarına 2026-2027 sezonu için başarı dileklerini iletti ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Toplantı, emniyet, spor kurumları ve taraftar temsilcileri arasında iletişimin güçlendirilmesi ve olası risklerin ortak akılla yönetilmesi hedefiyle sonlandırıldı.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ’IN BAŞKANLIĞINDA, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ GÖKSUN ÖZ’ÜN...

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ’IN BAŞKANLIĞINDA, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ GÖKSUN ÖZ’ÜN KATILIMIYLA YENİ MERSİN İDMANYURDU TARAFTAR TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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