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Sezona sağlam adımlarla: Melikgazi Kayseri Basketbol sağlık kontrolünü tamamladı

Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon hazırlıkları kapsamında teknik ekip ve 6 oyuncusunu Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sezona sağlam adımlarla: Melikgazi Kayseri Basketbol sağlık kontrolünü tamamladı

Melikgazi Kayseri Basketbol'da sezon öncesi sağlık taraması

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik ekip ile oyuncuların sağlık kontrollerini tamamladı. Başantrenör Emin Süel ve teknik kadro yanı sıra altı oyuncu Memorial Kayseri Hastanesi'nde muayene oldu.

sağlık taramasının kapsamı:

Oyuncular Feray Dalkılıç, Fatma Melis İblikci, İnci Güçlü, Rana Uçar, Gamze Takmaz ve Hatice Pelin Gülçelik ile teknik ekip önce kardiyoloji ve dahiliye bölümlerinde muayene edildi. Kontrollerin ardından tüm katılımcılardan kan örnekleri alındı ve gerekli tetkikler gerçekleştirildi.

başantrenörün değerlendirmesi:

Sağlık kontrollerinin ardından konuşan Başantrenör Emin Süel, takımın yeni bir süreçten geçtiğini ve ekibi yeniden yapılandırdıklarını belirtti. Süel, "Daha güçlü bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu camiada uzun yıllar farklı görevlerde bulundum. Bu sezon Süper Lig’de de elimden geleni yapıp takımı hak ettiği yere taşımaya çalışacağız. İnşallah iyi bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

Kulüp, hazırlık dönemindeki düzenli sağlık takiplerinin oyuncuların sezon boyunca performansını ve güvenliğini destekleyeceğini vurguluyor. Yapılan taramalar hem mevcut fiziksel durumun tespitine hem de olası risklerin erken belirlenmesine hizmet ediyor.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİPLERİNDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL&#039;DA TEKNİK EKİP İLE 6 OYUNCU...

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİPLERİNDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL'DA TEKNİK EKİP İLE 6 OYUNCU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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