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Sezonun ilk kuru inciri Aydın'da sembolik 850 liradan alındı

Aydın'da 16 üreticiden 170 kilogram ilk kuru incir Aydın Ticaret Borsası'na sembolik olarak kilo başına 850 TL'den teslim edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sezonun ilk kuru inciri Aydın'da sembolik 850 liradan alındı

Sezon açılışı ve sembolik alım:

Aydın'da kuru incir sezonunun başlangıcında düzenlenen törenle, üreticiler tarafından hazırlanan ilk partiler Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi. Etkinlikte Köşk, Germencik, İncirliova ve Efeler ilçelerinden toplam 16 üreticiden alınan ilk kuru incir, sembolik olarak toplam 170 kilogram için kilo başına 850 TL bedelle borsaya teslim edildi.

Vali Varol'un açıklamaları:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, törende illerinin tarımsal potansiyeline vurgu yaparak incirin Aydın ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu belirtti. Varol, ilde yaklaşık 394 bin dekarlık alanda, 6,6 milyon ağaç ve yetişmekte olan yaklaşık 950 bin fidan bulunduğunu, tarımsal kayıtlı üreticilerin sayısının ise 18 binin üzerinde ÇKS kaydı ile ifade edildiğini söyledi. Vali Varol, bu büyüklükteki üretimin bölge ekonomisi için önemini vurgulayarak hasadın bereketli geçmesini diledi ve tören kapsamında kuru incirin kılavuz fiyatını 850 lira olarak açıkladı.

Kalite, üretim ve ihracat verileri:

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da bu yıl ürün kalitesinin üst seviyede olduğunu belirtti. Çondur, geçmiş yıllarda mevsimsel koşullara bağlı kalite sorunları yaşandığını; özellikle kurak ve çok sıcak yıllarda ortaya çıkan toksin sorununun dışarıdan uygulanan bir kimyasal olmadığını ve geri dönen ihracat ürünlerinin iç piyasada tüketilmesinin Gıda Kodeksi gereği yasak olduğunu vurguladı.

Geçen sezon ülke genelinde 71 bin 500 ton kuru incir tescili yapıldığını, bunun 51 bin tonunun Aydın'dan bildirildiğini hatırlatan Çondur, hazır müstahsil satış tescil ortalamasının kilogram başına 233,82 TL olduğunu belirtti. Ayrıca 2025-2026 sezonu kuru incir ihracatının 53 bin 663 ton düzeyinde gerçekleştiğini ve bunun 40 bin 360 tonunun Aydın kaynaklı olduğunu paylaştı.

Tüketim çağrısı ve beklentiler:

Çondur, yerel tüketimin artırılmasının hem sağlık hem de pazar değeri açısından önemine dikkat çekti. Türkiye nüfusu üzerinden örnek vererek, üretimin artması durumunda iç tüketiminin de artırılması gerektiğini ifade etti. İncirin besin ve sağlık açısından faydalarına değinen Başkan, tüketimin teşvik edilmesinin hem üretici gelirlerini hem de ürünün dış pazardaki itibarını güçlendireceğini söyledi.

Her iki yetkili de bu sezon için iyi hava koşullarının ve kış yağışlarının katkısıyla verim ve kalitenin olumlu seyretmesinin beklendiğini belirtti; hasadın ve ticaretin çiftçiler, tüccarlar ve ihracatçılar açısından bereketli olmasını dilediler.

AYDIN’DA SEZONUN İLK KURU İNCİRİ, ÜRETİCİLER TARAFINDAN KİLOSU 850 TL’DEN AYDIN TİCARET BORSASI’NA...

AYDIN’DA SEZONUN İLK KURU İNCİRİ, ÜRETİCİLER TARAFINDAN KİLOSU 850 TL’DEN AYDIN TİCARET BORSASI’NA TESLİM EDİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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