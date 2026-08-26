Samsunspor izini bitirdi, Fenerbahçe sınavı için tempoyu yükseltti

Samsunspor hazırlıkları sürdürüyor:
İki günlük iznin ardından çalışmalarını yeniden başlatan Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe maçına odaklandı.
Antrenmanda öne çıkanlar:
Sabah saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma, rejenerasyon, kuvvet çalışmaları ve pas organizasyonlarını kapsadı. Çalışmanın ana hedefi takımın kondisyon seviyesini korumak ve pas bağlantılarında uyumu artırmaktı.
Program ve sonraki adım:
Kırmızı-beyazlı ekip, öğle antrenmanının ardından akşam yapılacak seansla hazırlıklarını sürdürecek. Teknik heyet, iki günlük izin sonrası oyuncuların toparlanma durumunu izleyip maç kadrosunu şekillendirmeye devam edecek.
Hatırlatma: Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA SAHASINDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.
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