Edirne'den geleneksele standart: talika mesleği ulusal yeterlilik kazandı

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Edirne'ye özgü talika yapımı, geleneksel el sanatları arasında ulusal meslek standardı olarak tescillendi. Karar, Türkiye'nin geleneksel sanat ve zanaatlarının korunması, standartlaştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki adımların ilk kapsamlı uygulamalarından biri oldu.

standartlar ve kapsadığı meslekler:

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ" ile geleneksel sanat ve zanaatlar alanında hazırlanan ilk sekiz ulusal meslek standardı Resmî Gazete'de yer aldı. Bu kapsamda Yemenici, Talikacı, Bastoncu, Ebru Sanatkârı, Kat’ı (Kâğıt Oyma) Sanatkârı, Keçeci, Kalemişi Sanatkârı (Kalemkâr) ve Tezhip Sanatkârı belirlendi. Tebliğe göre yemenici ve bastoncu meslekleri "seviye 4", talikacı ile diğer beş sanat dalı ise "seviye 6" olarak sınıflandırıldı.

usta özcan abacı'nın değerlendirmesi:

Mesleğini 36 yıldır sürdüren ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü sahibi 61 yaşındaki Özcan Abacı, düzenlemenin Edirne için önemini ve kişisel gururunu paylaştı. Abacı, "Artık her önüne gelen talika yapamayacak. Talika yapmak isteyenler de bu standartlara uyarak ve izleyerek gerçek bir talika yapabilecek. Bu gelişme onu sağladı. Aynı zamanda Avrupa entegrasyonunda da bu önemli bir etkendi. Çünkü bütün meslek dallarının mesleki yeterlilik kurumu tarafından meslek standardının hazırlanması gerekiyordu. Burada da talikanın ilk 8’in içerisinde yer alması benim için ve Edirne için mutluluk verici" dedi.

Abacı, talikanın Edirne'ye özgü bir model olduğunu vurguladı: yaylı at arabasının orijinal ölçüleri doğru orantıyla küçültülerek hazırlanan bu modelin Edirne versiyonunda karşılıklı çift makaslı bir yapı bulunduğu ve bu özgün detayların standarda yansıtıldığını anlattı.

Ustanın sözlerine göre meslekte çırak sayısının azalması dikkat çeken bir konu; Abacı, ödülü aldıktan sonra oğlunun da mesleğe ilgi gösterdiğini ve öğrenme çalışmalarına başladığını belirtti. Talikacılık sanatının gelecek kuşaklara aktarılması için elinden geleni yapacağını ve oğlunun bu geleneği sürdürmesini istediğini ifade etti.

Abacı ayrıca Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını hatırlatarak, Cumhuriyet tarihinde bu ödülü alan 102 kişiden biri olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Edirne talikası ulusal meslek standardına kavuştu