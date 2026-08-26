Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1756 0,00%
Bist 14.696,61 +1,54%
Altın Gram 7.239,54 -0,30%
EUR/USD 1,1674 -0,01%
Brent Petrol 85,51 -2,02%
--°

Manisa'da bağcılık mirası bağbozumu şenlikleriyle yeniden canlanıyor

5-8 Eylül'de Şehzadeler ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri iş birliğiyle düzenlenecek Bağbozumu Şenlikleri, bağcılık mirasını üreticiyle buluşturacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Manisa'da bağcılık mirası bağbozumu şenlikleriyle yeniden canlanıyor

tanıtım toplantısında öne çıkanlar:

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 5-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Manisa Bağbozumu Şenliklerinin tanıtımı Tarihi Kurşunlu Han'da yapıldı. Basın toplantısına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya ile ilgili daire başkanları ve birim müdürleri katıldı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun hedefleri ve takvimi burada kamuoyuyla paylaşıldı.

Tanıtımda vurgulanan amaç, Manisa'nın uzun yıllara dayanan bağcılık kültürünü görünür kılmak ve üreticilerin emeğini merkeze almak oldu. Organizasyon sadece kent merkezinde değil, kırsal mahallelerden sokaklara kadar yayılan bir programla planlandı.

etkinlik takvimi ve kapsamı:

Şenlikler kapsamında planlanan başlıca etkinlikler arasında Bağcılık ve Tarım Çalıştayı, gastronomi etkinlikleri, sanat atölyeleri, paneller ve konserler yer alıyor. Programın gün gün detayları katılımcı ve izleyicilerle ayrıca paylaşılacak. Şenlikler, kırsal ile şehir merkezi arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen bir dizi etkinlikle kurgulandı.

5 Eylül Cumartesi günü Hacıhaliller'de gerçekleştirilecek bağ kahvaltısıyla başlayacak organizasyonda Ulupark'ta gastronomi ve kadın emeği stantları açılacak. Tarzan Meydanı'ndaki söyleşiler, Şemsiyeli Sokak'taki kooperatif ve el emeği stantları, kortej yürüyüşleri ve akşam konserleri programın diğer öne çıkan ayağını oluşturuyor.

hedefler ve mesajlar:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa'daki 878 bin dekar bağ alanı ve yıllık 1 milyon 140 bin ton üretime dikkat çekerek, bağcılığın kent kimliği ve binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu hatırlattı. Şimşek, şenliğin amacını "var olan mirasımızı yeniden ayağa kaldırmak" olarak özetledi ve etkinliklerin süreklilik kazanarak ileride uluslararası platformlara taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kentte sanayi ile tarımın birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Dutlulu, Manisa'nın "Üzüm'ün Başkenti" kimliğini koruması gerektiğini söyleyerek planlı kentleşme ve sürdürülebilir üretim ilkelerinin altını çizdi. Ayrıca şenlik programının 30 Ağustos konserleri ile başlayıp 15 Eylül'e kadar sürecek kapsamlı bir etkinlik döneminin parçası olduğunu ifade etti.

Toplantının sonunda Dutlulu ve Şimşek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Organizasyon yetkilileri, şenlik süresince kadın emeğine, kooperatif üretimine ve yerel değerlere özel stantlar ayrıldığını; takvimin gün gün ilan edileceğini bildirdi. Programın sonunda katılımcı gazetecilere günün anısına özel hazırlanan bağbozumu hediye çantaları takdim edildi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE 5-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE 5-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN MANİSA BAĞBOZUMU ŞENLİKLERİ’NİN TANITIMI TARİHİ KURŞUNLU HAN’DA YAPILDI. KIRSAL MAHALLELERDEN KENT MERKEZİNE UZANAN ZENGİN İÇERİĞİ, SÖYLEŞİLER, ÇALIŞTAY VE KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİYLE MANİSA’NIN EN ÖNEMLİ TARIM FAALİYETLERİ ARASINDA YER ALAN BAĞCILIK MİRASINI YENİDEN CANLANDIRMAYI HEDEFLEYEN ŞEHZADELER BELEDİYESİ MANİSALILARI BU TARİHİ BULUŞMAYA DAVET ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sezonun ilk kuru inciri Aydın'da sembolik 850 liradan alındı
images

Bursa’da yeni iş modelleriyle sürdürülebilir büyüme hedefi
images

İş dünyası öngörü talep ediyor: belirsizlikler yatırım ve üretimi zorluyor
images

Yamanlar tarla domatesinde üretim ve koruma için sahada buluşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

Eğitime ara yok: Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına destek

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı