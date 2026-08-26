Manisa'da bağcılık mirası bağbozumu şenlikleriyle yeniden canlanıyor

tanıtım toplantısında öne çıkanlar:

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 5-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Manisa Bağbozumu Şenliklerinin tanıtımı Tarihi Kurşunlu Han'da yapıldı. Basın toplantısına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya ile ilgili daire başkanları ve birim müdürleri katıldı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun hedefleri ve takvimi burada kamuoyuyla paylaşıldı.

Tanıtımda vurgulanan amaç, Manisa'nın uzun yıllara dayanan bağcılık kültürünü görünür kılmak ve üreticilerin emeğini merkeze almak oldu. Organizasyon sadece kent merkezinde değil, kırsal mahallelerden sokaklara kadar yayılan bir programla planlandı.

etkinlik takvimi ve kapsamı:

Şenlikler kapsamında planlanan başlıca etkinlikler arasında Bağcılık ve Tarım Çalıştayı, gastronomi etkinlikleri, sanat atölyeleri, paneller ve konserler yer alıyor. Programın gün gün detayları katılımcı ve izleyicilerle ayrıca paylaşılacak. Şenlikler, kırsal ile şehir merkezi arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen bir dizi etkinlikle kurgulandı.

5 Eylül Cumartesi günü Hacıhaliller'de gerçekleştirilecek bağ kahvaltısıyla başlayacak organizasyonda Ulupark'ta gastronomi ve kadın emeği stantları açılacak. Tarzan Meydanı'ndaki söyleşiler, Şemsiyeli Sokak'taki kooperatif ve el emeği stantları, kortej yürüyüşleri ve akşam konserleri programın diğer öne çıkan ayağını oluşturuyor.

hedefler ve mesajlar:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa'daki 878 bin dekar bağ alanı ve yıllık 1 milyon 140 bin ton üretime dikkat çekerek, bağcılığın kent kimliği ve binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu hatırlattı. Şimşek, şenliğin amacını "var olan mirasımızı yeniden ayağa kaldırmak" olarak özetledi ve etkinliklerin süreklilik kazanarak ileride uluslararası platformlara taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kentte sanayi ile tarımın birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Dutlulu, Manisa'nın "Üzüm'ün Başkenti" kimliğini koruması gerektiğini söyleyerek planlı kentleşme ve sürdürülebilir üretim ilkelerinin altını çizdi. Ayrıca şenlik programının 30 Ağustos konserleri ile başlayıp 15 Eylül'e kadar sürecek kapsamlı bir etkinlik döneminin parçası olduğunu ifade etti.

Toplantının sonunda Dutlulu ve Şimşek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Organizasyon yetkilileri, şenlik süresince kadın emeğine, kooperatif üretimine ve yerel değerlere özel stantlar ayrıldığını; takvimin gün gün ilan edileceğini bildirdi. Programın sonunda katılımcı gazetecilere günün anısına özel hazırlanan bağbozumu hediye çantaları takdim edildi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE 5-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN MANİSA BAĞBOZUMU ŞENLİKLERİ’NİN TANITIMI TARİHİ KURŞUNLU HAN’DA YAPILDI. KIRSAL MAHALLELERDEN KENT MERKEZİNE UZANAN ZENGİN İÇERİĞİ, SÖYLEŞİLER, ÇALIŞTAY VE KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİYLE MANİSA’NIN EN ÖNEMLİ TARIM FAALİYETLERİ ARASINDA YER ALAN BAĞCILIK MİRASINI YENİDEN CANLANDIRMAYI HEDEFLEYEN ŞEHZADELER BELEDİYESİ MANİSALILARI BU TARİHİ BULUŞMAYA DAVET ETTİ.