Tatlıcı dükkanında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı, dükkan maddi hasar gördü

Tatlıcı dükkanında yangın

Kilis'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tatlıcı dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, çevrede kısa süreli paniğe yol açarken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Müdahale ve olay yerindeki çalışmalar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler söndürülürken, olay yerinde dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın nedeniyle dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı yönünde iddialar bulunurken, yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı ve hasar ile nedenin kesinleşmesi için çalışmalar sürüyor.

KİLİS’TE TATLICI DÜKKANINDA YANGIN PANİĞİ