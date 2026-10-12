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Vezirköprü TSO'da bayrak değişimi ve birlik çağrısı

Vezirköprü TSO’da seçimlerin kesinleşmesinin ardından Abdulkadir Fişekçi, görevi Dursun Atak’a devretti; Atak birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Vezirköprü TSO'da bayrak değişimi ve birlik çağrısı

Devir teslim töreni

Samsun Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO)nda seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından düzenlenen devir teslim töreninde, uzun süre görev yapan eski Başkan Abdulkadir Fişekçi görevini yeni Başkan Dursun Atak'a devretti. Tören, oda yönetiminde resmî değişimin tamamlandığını işaret etti.

Yeni başkanın öncelikleri:

Görevi resmen devralan Dursun Atak, seçim sürecine katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti. Atak, konuşmasında kazananın bireyler değil, Vezirköprü olduğunun altını çizerek, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde ilçe için çalışacaklarını vurguladı.

Eski başkanın mesajı:

Görevini teslim eden Abdulkadir Fişekçi ise yeni yönetimi tebrik etti ve seçim sonucunun Vezirköprü iş dünyasına hayırlı olmasını diledi. Fişekçi, geçmiş dönemdeki çalışmaları için ekibine teşekkür ederek yeni döneme başarı temennisinde bulundu.

VEZİRKÖPRÜ TSO&#039;DA YENİ DÖNEM: DURSUN ATAK GÖREVİ DEVRALDI

VEZİRKÖPRÜ TSO'DA YENİ DÖNEM: DURSUN ATAK GÖREVİ DEVRALDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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