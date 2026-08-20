Van'da sağlığa yatırım: sağlıklı hayat merkezi tanıtıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen Sağlıklı Kahvaltı ve Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Tanıtım Programı ile koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri halka anlatıldı. İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi’nde katılımcılara sağlıklı kahvaltı ikram edilirken, merkezde verilen ücretsiz hizmetlerin kapsamı aktarıldı. Programa Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Doğruöz Kul ile sağlık çalışanları katıldı.

merkezin sunduğu hizmetler:

İpekyolu SHM, aile hekimliği ile hastaneler arasında ara basamak hizmeti sunmayı hedefliyor. Merkezdeki ekipler diyetisyen, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) gibi birimlerle çok yönlü destek sağlıyor. Psikologlar 14 yaş ve üzerindeki bireylere stres ve günlük yaşam sorunlarıyla baş etme konusunda danışmanlık verirken, çocuk gelişim uzmanları özellikle ekran ve teknoloji bağımlılığı ile gelişimsel ve iletişim sorunlarında ailelere rehberlik ediyor.

Sosyal çalışmacılar dezavantajlı vatandaşların sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırıyor; gerektiğinde ev ziyareti yapılıyor ve ihtiyaç sahipleri merkeze yönlendiriliyor. Diyetisyenler yalnızca kilo kontrolü için değil, diyabet, hipertansiyon ve karaciğer hastalıkları gibi kronik durumların takibi ve beslenme desteği için hizmet veriyor. Ayrıca merkez bünyesindeki spor salonunda fizyoterapi desteği ile hareket kısıtlılığı, fiziksel gelişim ve kas güçlendirme programları yürütülüyor.

koruyucu sağlık yaklaşımının önemi:

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Doğruöz Kul, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hastalık ortaya çıkmadan önlem alma noktasında kritik rol oynadığını vurguladı. Kul, Sağlık Bakanlığının yaklaşımına atıfta bulunarak, hastalanmadan sağlığa yatırım yapalım mesajını öne çıkardı ve bu sayede ikinci basamağa giden hasta sayısının azaltılabileceğini belirtti. Vatandaşların acil servislere ve hastanelere gitmeden önce aile hekimlerine ve SHM'lere başvurmasının önemine dikkat çekildi.

Gebe bilgilendirme sınıfında anne ve bebek sağlığı, doğum öncesi beslenme, bebek bakımı ve emzirme konularında eğitimler veriliyor; merkeze gelemeyen gebelere ev ziyareti ve telefonla bilgilendirme hizmeti sunuluyor. Bu çalışmaların etkisiyle sezaryen oranlarının geçen yıla göre yüzde 68'den yüzde 58'e gerilediği ifade edildi.

Merkezde ayrıca sigara bırakma polikliniği mevcut olup bağımlılıkla mücadeleye destek veriliyor; bulaşıcı hastalıklar birimi ise gelen ihbarlara hızlı müdahale ederek numune alma ve bulaşın önlenmesi çalışmalarını yürütüyor. KETEM’in varlığı ise kanser taramaları ve erken teşhis için ulaşılabilir hizmet sağlıyor; erken teşhisin tedavi başarısındaki rolü vurgulandı.

Programda, sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğu ve vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya teşvik edildiği belirtildi. Yetkililer, sağlık sorunları ortaya çıkmadan önce merkezlere başvurmanın hem bireysel sağlık hem de sağlık sistemi yükünün azaltılması açısından önem taşıdığını tekrar etti.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANITILMASI AMACIYLA "SAĞLIKLI KAHVALTI VE SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ (SHM) TANITIM PROGRAMI" DÜZENLENDİ