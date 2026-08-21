Sıcakta pancar çapan kadınlar Erzincan tarlalarında aile bütçesine katkı sağlıyor

Tarlalar sabahın erken saatlerinde canlanıyor:

Erzincan'da pancar tarlalarında çapa mesaisi, sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. İşe 06.00-07.00 civarında başlayan kadın tarım işçileri, gün içinde sıcaklığın 35-40 dereceye çıktığı saatlerde de tarlada kalıyor. Güneşten korunmak için şapka ve uzun giysiler kullanan işçiler, çoğunlukla dizlerinin üzerinde çalışarak pancarların bakımını yapıyor ve bitkileri hasada hazırlıyor.

Emek, koruma ve hazırlık:

Çapa ekipleri gün boyu toprakla uğraşıyor; saatler süren diz üstü çalışma ve tekrarlayan hareketler, işin fiziki yükünü artırıyor. Kadınlar, hem ürünün sağlıklı gelişimi hem de planlanan hasada hazırlık için sabah erken ve öğlen sıcağında önlemler alarak çalışıyor. Bu önlemler içinde giysi ve başlık seçimi öne çıkıyor.

Günlük gelir ve toplumsal katkı:

Çalışan kadınlar günlük ortalama 2 bin lira kazanarak aile bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor. Ekip içinde "Çavuş" olarak tanınan Selver adlı tarım işçisi, pancarın emek istediğini vurguladı ve hasadın eylül sonu veya ekimde yapılacağını belirtti. Selver, "Toprak çok güzel, uğraş ve emek ister. Biz de emektar kadınlar olarak kendimizle gurur duyuyoruz. 35-40 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz. Alnımızın teri toprağa düşüyor ve bu durumdan çok memnunuz." sözleriyle hem işin zorluklarına hem de duyulan gurura dikkat çekti.

Kadın tarım işçileri, sıcak havaya rağmen sürdürülen çapa çalışmalarıyla pancarların hasada hazırlanmasına katkı sunmayı sürdürüyor ve hem tarımsal üretimin hem de ailelerin gelirinin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor.

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