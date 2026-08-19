Sıfır traktör tarlada değil sanayide: çiftçinin 6 aylık arıza kabusu

sıfır traktör sanayide bekliyor

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde çiftçilik yapan Dursun Koçak, tarla işlerinde kullanmak üzere geçtiğimiz şubat ayında bir bayiden 1 milyon 750 bin liraye sıfır traktör satın aldı. Traktörün teslim alındığı ilk hafta arazide çalışırken arızalandığı, garanti kapsamında çekiciyle Tokat kent merkezindeki yetkili servise götürüldüğü bildirildi.

arızaların tekrarı ve servis müdahaleleri:

Koçak’ın anlattığına göre serviste yapılan ilk onarımların ardından araç teslim edildi ancak traktör, yaklaşık 6 aylık süreç içinde farklı zamanlarda toplam 5 kez arızalandı. Her arızanın ardından yeniden servise götürülen traktörde sorunun kalıcı olarak çözülemediği belirtildi. Çiftçi, yapılan müdahalelerle sorunun giderilemediğini, servis yetkililerinin ve bölge müdürlerinin ilgisine rağmen arızaların tekrar ettiğini aktardı.

çiftçinin talepleri ve üretime etkisi:

Tarım sezonunda işlerin aksadığını ve traktörün olması gereken tarlada değil sanayide beklediğini söyleyen Koçak, 'Filtre patladı, sonra gazında problem var dediler. Sonra beynini değiştirdiler' ifadeleriyle yaşanan süreci özetledi. '2’nci aydan bu tarafa masraf yapıyoruz, halen de traktöre masraf ediyoruz. Sıfır aldım. 5 sefer traktörü çekiciyle sanayiye getirdim' diyen Koçak, mağduriyetinin giderilmesini ve aracın kalıcı olarak tamir edilmesini talep ediyor.

Çiftçi ayrıca aracın tekrar fabrikaya gönderilemediğini, sanayide bekletildiğini ve bu durumun hem zaman hem maddi kayba yol açtığını vurguladı. Yetkili servisin ve bayinin sorunu çözmesi bekleniyor.

TOKAT'IN PAZAR İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN DURSUN KOÇAK, 1 MİLYON 750 BİN LİRAYA SATIN ALDIĞI SIFIR KİLOMETRE TRAKTÖRÜN 6 AY İÇERİSİNDE 5 KEZ ARIZALANDIĞINI BELİRTEREK MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ.