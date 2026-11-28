Sigorta yöneticileri sağlığı koruma ve finansal dayanıklılığı öne çıkardı

Sağlık sigortasında prim üretimi ve sistemin krizlere karşı dayanıklılığı, SASDER 13. Ulusal Kongresi'nin ana gündemini oluşturdu. Kongrenin açılışında konuşan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, sağlıkta dayanıklılığın koruyucu hizmetlerin yaygınlaştırılması, hizmet sunumunun kesintisiz sürdürülmesi ve sağlık finansmanının uzun vadeli planlanmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Kongre, katılımcılar ve tartışılan ana başlıklar:

Kongre 26 Kasım'da Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde başladı. "Sağlık Ekosisteminde Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen etkinliğe Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, SEDDK Başkanı Davut Menteş, Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan, TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ayhan Sincek ve Fahri Uğur ile TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı katıldı. İlk gün panelinde moderatörlüğü Can Kantar üstlendi; panellere Ahmet Yaşar, Fahri Uğur ve Medisa Sigorta Genel Müdürü Esra Öge konuşmacı olarak katıldı.

Prim üretimi ve sigortalı sayıları:

Yaşar, tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarında 2026 yılının ilk 10 ayı itibarıyla toplam prim üretiminin 222,3 milyar liraye ulaştığını açıkladı. Detaylandırıldığında, tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 milyon 180 bin sigortalı ve 91,4 milyar lira prim üretimi, özel sağlık sigortasında ise yaklaşık 2 milyon 867 bin sigortalı ve 130,9 milyar lira prim üretimi bulunduğu belirtildi. Ayrıca hastalık-sağlık branşında yılın ilk 9 ayında ödenen tazminat tutarının yaklaşık 138,2 milyar lira olduğu kaydedildi.

Nüfusun yaşlanması ve sağlıkta beklenen etkiler:

Yaşar, demografik eğilimlere dikkat çekerek Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun payının 2025 yılında yüzde 11,1e ulaştığını, 2050 projeksiyonlarında ise bu oranın yüzde 23,1e çıkmasının beklendiğini hatırlattı. Bu değişimin kronik hastalıkların düzenli takibi, bakım hizmetlerinin koordinasyonu ve uzun süreli bakımın finansmanı ihtiyacını artıracağını vurguladı.

Hastanelerde hazırlık ve operasyonel dayanıklılık:

Yaşar, kurumsal dayanıklılığın dört boyutta ele alınması gerektiğini söyledi: finansal yapı, operasyon, insan kaynağı ve kurumlar arası iş birliği. Bir hastanede kritik görüntüleme cihazının arızalanması örneği üzerinden, poliçe kapsamındaki makine kırılması teminatının maddi zararları karşılayabileceğini; ancak teşhis ve tedavi süreçlerinin aksamaması için düzenli bakım, yedek kapasite ve alternatif hizmet planlarının önceden hazırlanmasının şart olduğunu belirtti.

Deprem, yangın ve siber olaylara karşı alınacak önlemlerle hasta kabulü, elektronik kayıtlar ve provizyon süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi. Sigorta şirketleri ve sağlık kuruluşlarının yıl boyunca ortak risk değerlendirmesi ve kriz sonrası toparlanma planları üzerinde çalışabileceği belirtildi.

Beş ortak çalışma alanı ve uygulama öncelikleri:

Yaşar, sağlık kuruluşları ile sigortacılar arasında öncelikli beş ortak çalışma alanı sıraladı: koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hizmet ve ödeme süreçlerinin öngörülebilir hâle getirilmesi, ortak veri standartları ile güvenli dijital entegrasyoni, afet ve kesintilere karşı ortak hazırlık ve yürütülen çalışmaların hizmete erişim, hizmet sürekliliği ve hasta deneyimi üzerindeki etkilerinin ölçülmesi. Bu alanların bilimsel kanıt ve tıbbi gerekliliklere dayanması gerektiği vurgulandı.

Yaşar, sigorta sektöründeki büyümenin sağlık hizmetlerinin finansmanındaki sorumluluğu artırdığına dikkat çekti. Sigortalılar için teminatların erişilebilir kalması ve sağlık kuruluşları için ödeme ile işleyiş süreçlerinin öngörülebilir olması gerektiğini söyledi; sigorta şirketlerinin de yükümlülüklerini uzun vadede yerine getirebilecek teknik dengeye sahip olması gerektiğini ekledi.

Konuşmasında Yaşar, "Sağlıkta dayanıklılık benim için ayakta kalmaktan daha fazlası" diyerek koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, hastanın zamanında teşhis ve tedaviye ulaşması ve sağlık kuruluşlarının kriz anında hizmetini sürdürebilmesi ile bu unsurların uzun vadede finanse edilebilmesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ BAŞKANI VE MAHER HOLDİNG SİGORTA GRUBU BAŞKANI AHMET YAŞAR