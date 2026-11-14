Şiir ve felsefe Muratpaşa sokaklarına taşındı

Muratpaşa’da şiir ve müzik gecesi:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin 11’inci Edebiyat Günleri kapsamında Bilgece Kültürevi’nde gerçekleştirilen "Vedat Sümbül’le Şiir ve Müzik Dinletisi" programına katıldı. Gece boyunca şairler, Vedat Sümbül’ün bağlaması eşliğinde şiirlerini seslendirdi; Başkan Uysal da Attila İlhan’ın "Üçüncü Şahsın Şiiri" adlı şiirinden dizeleri okuyarak söylemine eşlik etti.

etkinlikte kimler vardı:

Programa etkinliğin onur konuğu Nihat Behram ile Neslihan Altun, Nurduran Duman, Kaan Eminoğlu, Oya Uysal ve Hüseyin Cahit Kerse katıldı. Şairler, Vedat Sümbül’ün bağlama performansı eşliğinde farklı şiirlerini sahnede paylaştı.

uysal’ın edebiyat vurgusu:

Başkan Uysal, günümüz dünyasında yaşamın giderek hızlandığını; edebiyatın ise insana durup düşünme, hissetme ve anlamlandırma imkânı sunduğunu söyledi. Uysal, "Edebiyat yavaş bir şey. Yavaş olmayan hiçbir şeyin de tadını almak pek mümkün değil" diyerek günlük yaşamın yoğunluğu içinde kültür ve sanata gösterilen ilginin azaldığına dikkat çekti. Ayrıca "Bugünün dünyasında belki ihtiyaç ne kadar derinse cari hayatın ilgisi de maalesef o kadar az" ifadelerini kullanarak Edebiyat Günleri ile sözün sihrini, estetiğini ve içeriğini koruyarak yaşatmayı amaçladıklarını belirtti ve etkinliğe katkı sunan şairlere teşekkür etti.

etkinlikler kentin farklı mekanlarına taşındı:

Edebiyat Günleri’nin koordinatörlüğünü üstlenen Tuncer Çetinkaya, organizasyonun bu yıl ANSAN, ANTÇEV, Bilgece Kültürevi gibi çeşitli kültür ve sanat kurumlarının katkısıyla farklı mekanlara taşındığını söyledi. Çetinkaya, çağdaş ve yaşanılabilir bir kentin kültür ve sanatla var olacağına inandıklarını belirterek 11’inci yılda programı kentin kültür ve sanat bileşenlerine açma kararını ve katkılarından dolayı katılımcılara teşekkürünü iletti.

felsefe sokağa taşındı:

Dinleti öncesinde Kaleiçi Hıdırlık’ta Antik Felsefe Topluluğu tarafından sahnelenen "Sokrates’le Beş Çayı" adlı oyun, Sokrates, Konfüçyüs, Seneca ve Mevlana’nın düşüncelerini bir araya getirerek Antalyalılara felsefe ve düşünce dolu bir yolculuk sundu. Oyun, Platon’un mağara alegorisi üzerinden günümüz dünyasına göndermeler yaptı; dijital ortamlarda karşılaşılan görüntülerin sorgulanmadan gerçek kabul edilmesi, teknolojiyle kurulan ilişkiler ve insanın yaşamını sorgulamasının önemi gibi temalar işlendi.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL 11’İNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ EDEBİYAT GÜNLERİ KAPSAMINDA BİLGECE KÜLTÜREVİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “VEDAT SÜMBÜL’LE ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ” PROGRAMINA KATILDI.