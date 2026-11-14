Gaziantep'te kuzeyşehir'e yeni demirciler sanayi sitesi temeli atıldı

Kuzeyşehir'de demirciler sanayi sitesinin temeli atıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi kapsamındaki Demirciler Sanayi Sitesi'nin temeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Proje, kentin üretim ve ticaret dinamiklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı ve atölye dağılımı:

Yatırım, 245 bin metrekare arsa ve 151 bin metrekare inşaat alanı üzerinde hayata geçirilecek. Sitede 500, 1.000 ve 2.000 metrekarelik üç tipte toplam 121 atölye ile 10 ticari dükkan yer alacak. Belediyenin hedefi, bu altyapıyla esnafın daha modern ve düzenli bir üretim alanına kavuşmasını sağlamak.

Liderlerin vurguları ve kent vizyonu:

Törende konuşan Mustafa Demir, projenin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere ve Demirciler Sitesi Kooperatifi'ne teşekkür etti. Demir, kent ekonomisinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bizim asıl hareket alanımız, lokomotifimiz üretimdir ve sanayicilerimizdir. Gaziantep bunun öncüsüdür. Türkiye’deki ihracatın neredeyse yüzde 5’inin gerçekleştiği yerdir, 10 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olan yerdir. Görüyoruz işte belediye başkanlarımız; bunun önünü açmak için ticaret odasıyla, esnaflarla, oda birlikleriyle, üreticilerle, tarım üreticileriyle baş başa verip şehrin en güzel, en ihtiyaç olan konularında milletin önünü açmakla meşgulüz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise demirin üretimdeki yerine vurgu yaparak, "Demir deyip geçmeyin. O kadar önemli, o kadar faydalı ki; köprüler yapıyoruz, evin temellerini atıyoruz. Çiftçinin toprağı işlesin diye traktörünü yapıyor, sabanını yapıyoruz. Dolayısıyla demiri işlemek marifet ister, akıl ister, mühendislik ister, ahlak ister, Ahi Evran kültürü ister." ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca projenin ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü ve bunun bir gelecek yatırımı olduğunu belirtti.

Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Gaziantep'in üretim kimliğine dikkat çekerek "Gaziantep’te demir sadece bir maden değil, bir kültür, sanayinin temelinde." dedi ve projenin istihdam ile üretime katkı sağlayacağını vurguladı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise kentin ulusal ve uluslararası alandaki temsil gücüne değinerek şehrin ticari yayılımını hatırlattı.

Tören, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve protokol üyelerinin birlikte temel atma butonuna basması ile devam etti; program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA DEMİR'İN KATILIMIYLA BÜSEM DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ'NİN TEMELİ ATILDI