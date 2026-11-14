Kapanan hastanenin çalışanlarıyla sahada: AK Parti heyeti talepleri dinledi

AK Parti heyeti Elazığ'da sağlık çalışanlarıyla buluştu

AK Parti heyeti, faaliyetlerine son verilen Elazığ Özel Medikal Hospital'in doktor ve sağlık çalışanlarıyla hastane konferans salonunda bir araya geldi. Ziyarette, kapanmanın ardından başlayan hak arayışları ele alındı ve çalışanların yaşadığı mağduriyetler tek tek dinlendi.

Görüşmede öne çıkan başlıklar:

Toplantıya katılanlar arasında Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu yer aldı. Konuşmalar soru-cevap formatında gerçekleşti; ödenmeyen maaşlar, kıdem tazminatları, özlük hakları ve istihdam beklentileri öncelikli olarak gündeme getirildi.

Takip ve çözüm taahhütleri:

Heyet, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için notlar tutulduğunu ve konunun devletin sunduğu imkanlarla çözüme kavuşturulması yönünde girişimlerde bulunulacağını belirtti. Çalışanlar taleplerini iletirken, heyet de sürecin yakından takipçisi olacaklarının ve gerektiğinde resmi merciler nezdinde girişim yapılacağının sözünü verdi.

Toplantı sonunda taraflar, iletişim kanallarının açık tutulması ve atılacak adımların şeffaf biçimde paylaşılması konusunda mutabık kaldı. Çalışanlar mağduriyetlerin giderilmesi için resmi sürecin işletilmesini bekliyor.

ELAZIĞ’DA FAALİYETLERİNE SON VEREN ÖZEL MEDİKAL HOSPİTAL HASTANESİNİN DOKTORLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA KONFERANS SALONUNDA BİR ARAYA GELEN AK PARTİ HEYETİ, YAŞANAN MAĞDURİYETLERİ VE TALEPLERİ DİNLEYEREK ÇÖZÜM NOKTASINDA DEVLETİN HER TÜRLÜ İMKANIYLA YANLARINDA OLDUĞUNU İFADE ETTİ