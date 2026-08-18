Siirt'te 5. katta balkondaki piknik tüpü patladı, yaralanma yok

Siirt merkez Yeni Mahalle Necmettin Bilgin Sokak'ta bulunan Pamukçu Apartmanı'nın 5. katındaki dairenin balkonunda bulunan piknik tüpü, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, patlama balkon ve çevresinde maddi hasara yol açtı.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görevliler ilk olarak çevrede güvenlik önlemleri alıp kontroller yaptı ve bölgedeki olası riskler bertaraf edildi. Apartman sakinlerine yönelik doğrudan bir sağlık müdahalesine ihtiyaç duyulmadı.

hasar ve soruşturma:

Patlamanın etkisiyle balkon ile çevresinde maddi hasar oluştu; hasarın boyutu ekiplerin çalışmalarıyla netleştirilecek. Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin tespit edilmesi amacıyla soruşturma ve inceleme başlattı. Olayla ilgili güvenlik ve teknik incelemeler sürüyor.

SİİRT'TE BİR APARTMANIN 5. KATINDAKİ DAİRENİN BALKONUNDA BULUNAN PİKNİK TÜPÜNÜN PATLAMASI SONUCU MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, OLAYDA YARALANAN OLMADI.