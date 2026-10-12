Silifke'de yağışta kayganlaşan yolda minibüs şarampole yuvarlandı: 17 yaralı

Kaza ayrıntıları

Mersin'in Silifke ilçesinde, Akdere mevkiinde yaşanan kazada Silifke-Gülnar hattında yolcu taşıyan minibüs sürücüsü H.U. idaresindeki 33 C 4434 plakalı araç, yağışlı havada zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 yolcu, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde ilk kurtarma çalışmalarını yürüttü ve yaralılara öncelikli tedavi sağlandı.

Araç çıkarma ve soruşturma:

Kazada zarar gören minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; kazanın yağış ve kaygan zemin koşullarının etkisiyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Yetkililer, sürücü ve yolculara yağışlı hava koşullarında dikkatli olunması uyarısında bulundu.

SİLİFKE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ 17 KİŞİ YARALANDI