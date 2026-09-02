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Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: biri battı, diğeri çekildi

Silivri açıklarında ALSU ile rulo sac ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU çarpıştı; TUĞBERK İMAMOĞLU battı, 10 personelle irtibat yok.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: biri battı, diğeri çekildi

Silivri açıklarında çarpışma ve ilk bulgular

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemi battı. Çarpışmada, rulo sac ve inşaat demiri yüklü olduğu belirtilen bu gemideki 10 personelle hâlen irtibat kurulamadı.

Diğer tarafta, çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli Türk bayraklı ticari gemi, olay sonrası Silivri açıklarına çekildi ve havadan görüntülendi.

Kayıplar ve mürettebat:

Çarpışmanın ardından batan TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinde bulunan on personelle bağlantı sağlanamadığı aktarılıyor. Mevcut bilgiler olay yerindeki irtibatın kesildiğini gösteriyor; mürettebatın durumu henüz netleşmedi.

ALSU'nin durumu ve görüntüler:

ALSU isimli geminin çarpışmadan hasar görmeden kurtulduğu, daha sonra Silivri açıklarına çekildiği ve havadan görüntülendiği bildirildi. Görüntülerde geminin dışarıdan görünürde hasarsız olduğu öne çıkıyor.

Olayla ilgili ulaşılan bilgilerin sınırlı olması nedeniyle gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Gemilerin adları, yük detayları ve kayıp personel sayısı kamuoyu ile paylaşılan temel veriler olarak korunuyor.

Çarpışmada hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi

Çarpışmada hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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