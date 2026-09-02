Silivri açıklarındaki çarpışmanın ardından deniz ekiplerinin yoğun çalışması

İstanbul Valiliği, Silivri'nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, çarpışma sonrası başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerinin halen devam ettiği ve bölgedeki çalışmaların koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

görev yapan birimler ve araçlar:

Valiliğin bildirimine göre, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter ile 9 deniz unsuru görev alıyor. Ayrıca Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı de operasyonlara destek veriyor. Açıklamada, çarpışmadan etkilenen ALSU isimli tankerin boş olduğu belirtildi.

bölgesel koşullar ve operasyonel zorluklar:

Valiliğin paylaştığı tespitlere göre, kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliği yaklaşık 800-900 metre olarak belirlenmiş durumda. Bu derinlik, arama-kurtarma ve inceleme çalışmalarını teknik açıdan zorlaştırıyor; çalışmaların güvenlik ve etkinlik öncelikli olarak sürdürüldüğü ifade ediliyor.

İstanbul Valiliği, yürütülen faaliyetlerin kapsamı ve ilerleyişi hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılmaya devam edeceğini belirtti. Bölgedeki çok unsurlu arama-kurtarma çabaları, hem hava hem deniz araçlarıyla titizlikle koordine ediliyor ve yetkililerden gelecek yeni bilgiler takip ediliyor.

KAZA MAHALLİNDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR