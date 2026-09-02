Silivri limanında kurtarma hazırlıkları dronla kaydedildi

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından liman bölgesinde yoğun bir hareketlilik yaşandı ve durum dron ile kaydedildi. Olayda iki ticari geminin çarpıştığı, bölgedeki ekiplerin hızla seferber olduğu bildirildi.

Olayın özeti:

Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Yapılan ilk değerlendirmelerde Alsu gemisinde hasar olmadığı belirtildi; ancak Tuğberk İmamoğlu ile ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı öğrenildi.

Bölgede yürütülen çalışmalar:

Arama-kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi ve Silivri Limanında kurtarma ekipleri hazır bekletildi. Dron görüntüleri liman ve çevresindeki hareketliliği, gemilerin konumunu ve arama faaliyetlerinin organizasyonunu belgeledi.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Gemi kazasının ardından Silivri Limanı'nda son durum böyle görüntülendi