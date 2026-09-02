Silivri'deki gemi kazasında kayıp 10 mürettebatın isimleri açıklandı

Silivri'deki gemi kazasında kayıp mürettebatın isimleri açıklandı

Marmara Denizi, Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kıyıdaki yetkililer, kazada irtibat sağlanamayan 10 kişilik mürettebatın isim ve görev listesini paylaştı.

arama kurtarma çalışmaları:

Bölgede Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürütülen arama kurtarma operasyonları hassasiyetle sürdürülüyor. Ekipler, deniz ve hava unsurlarıyla hem yüzeyde hem su altında tarama yapıyor; operasyonun önceliği canlı kurtarma ve bölgede olabilecek enkazların tespiti olarak açıklanıyor.

kayıp mürettebatın isimleri ve görevleri:

Yetkililerin paylaştığı listeye göre batan gemide irtibat sağlanamayan personel ve görevleri şunlar:

Yaşar Kayhan (Kaptan), Rahmi Temel (1. Zabıt), Atakan Alagöz (3. Kaptan), Aydın Demirci (Başmakinist), Gencer Aydın (2. Makinist), Eyüp Enes Cesur (Yağcı), Nidai Duman (Güverte Lostromosu), Nacican Keskin (Usta Gemici), Onuralp Demir (Gemici), Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı)

Yetkililer, arama faaliyetlerinin hava ve deniz şartlarına göre planlandığını belirtiyor ve bölgedeki tüm deniz trafiğinin koordineli biçimde yönetildiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirme çalışmaları ise devam ediyor.

YAŞAR KAYHAN