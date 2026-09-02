Dolar 48,2923 +0,05%
Euro 55,9601 +0,04%
Bist 14.085,37 -1,01%
Altın Gram 6.802,08 -0,35%
EUR/USD 1,1582 -0,09%
Brent Petrol 94,28 -0,39%
--°

Silopi'de çatı katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Silopi’de Nuh Mahallesi 334. Sokak’taki dört katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; olayda yaralanma bildirilmedi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Silopi'de çatı katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Silopi'de yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Nuh Mahallesi 334. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu ekiplerine bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekipler yangının söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışması gerçekleştirerek bölgedeki riskleri azalttı.

soruşturma ve hasar tespiti:

Olayda yaralanma yaşanmadı, can kaybı bildirilmedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve hasar tespiti yapılacağı belirtildi.

SİLOPİ İLÇESİNDE DÖRT KATLI BİR BİNANIN SON KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI...

SİLOPİ İLÇESİNDE DÖRT KATLI BİR BİNANIN SON KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İslahiye'de beton mikseriyle çarpışan otomobilde aynı aileden dört kişi yaraland...
images

Elazığ'da makas atarken kayan otomobilin tehlikeli anları kamerada
images

Yenidoğan dosyasında çarpıcı savunma: hemşire 'pişmanlığım ömür boyu sürecek' de...
images

Park halindeki araç el freni çekilmeden hareket etti, yaya son anda kurtuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bir kıvılcımla yok olmasın: Muğla Valiliği'nden yangın uyarısı

Bursa İnegöl'de kimlik bilgileriyle açılan hesaba yönelik operasyon: beş şüpheli yakalandı

İslahiye'de beton mikseriyle çarpışan otomobilde aynı aileden dört kişi yaralandı

Beun PET/CT birimi Avrupa akreditasyonu aldı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı