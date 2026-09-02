Silopi'de çatı katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Silopi'de yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Nuh Mahallesi 334. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu ekiplerine bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekipler yangının söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışması gerçekleştirerek bölgedeki riskleri azalttı.

soruşturma ve hasar tespiti:

Olayda yaralanma yaşanmadı, can kaybı bildirilmedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve hasar tespiti yapılacağı belirtildi.

SİLOPİ İLÇESİNDE DÖRT KATLI BİR BİNANIN SON KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.