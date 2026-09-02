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Silopi'de dört katlı binanın 4. katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Silopi'de Nuh Mahallesi'ndeki dört katlı binanın 4. katında çıkan yangın, vatandaşların ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silopi'de dört katlı binanın 4. katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Silopi'de dört katlı binanın 4. katında çıkan yangın kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Nuh Mahallesi 334. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki sıcak noktalar için kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

son durum ve inceleme:

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından olayla ilgili ek bilgi paylaşılacak.

Silopi&#039;de 4 katlı binada yangın paniği

Silopi'de 4 katlı binada yangın paniği

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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